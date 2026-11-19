Olay, saat 16.30 sıralarında Fatih ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motokurye ile kimliği belirsiz kişiler arasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine motokurye ağır yaralandı.

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Saldırının ardından ağır yaralanan motokuryenin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar yaralı kuryeye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

AĞIR YARALANAN KURYE HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı motokurye, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil araştırması yaparken, polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır