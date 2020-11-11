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Ahmet Kural: Bir çocuğun hayalinin gerçekleşmesini istiyorum

11.11.2020 14:14 | Son Güncelleme:
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Ahmet Kural: Bir çocuğun hayalinin gerçekleşmesini istiyorum

Oyuncu Ahmet Kural, doğum gününde anlamlı bir davranışta bulundu. Kural, "Bu sene bir çocuğun hayalini gerçekleştirmek istiyorum" diyerek 3-18 yaş arası hayati tehlike taşıyan hastalıklarla mücadele eden çocuklar için bağış yaptı.

10 Kasım'da 38 yaşına basan oyuncu Ahmet Kural, doğum gününde anlamlı bir kampanya başlattı. Kural, "Bu sene doğum günümde bir çocuğun hayalinin gerçekleşmesini istiyorum" diyerek Bir Dilek Tut Derneği/Make A Wish Türkiye'ye bağışta bulundu.

Oyuncu, paylaşımında takipçilerine de seslenerek şu ifadeleri kullandı:

Yeni yaşımda benimde dileğim 10 yaşındaki lenfoma hastası olan Yasin ve onun gibi hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirmek. Yasin'in en büyük hayali masaüstü bilgisayarına sahip olabilmek. Yasin'in hayaline katkı sağlamak için biyografimde bulunan linke tıklayarak dilediğiniz kadar bağış yapabilir ve çocukların yüzlerinde kocaman gülümsemeye neden olabilirsiniz.

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