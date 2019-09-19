MAGAZİN

Ahmet Kural'ın sevgilisine bakışları olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.09.2019 10:35 | Son Güncelleme

"Baba Parası" filminin çekimleri nedeniyle zamanının tamamını sette geçiren Ahmet Kural, sevgilisi Çağla Gizem Şahin'in sete gelmesiyle keyiflendi.

Ahmet Kural'ın sevgilisine bakışları olay oldu

Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin ve yönetmen Selçuk Aydemir'in aralarında bulunduğu ekiple sohbet eden Çağla Gizem Şahin ve Ahmet Kural etrafına neşe saçtı.

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Ahmet Kural'ın sevgilisine bakışını görenler, "Biz bu bakışı bir yerden hatırlıyoruz. Sıla'ya da böyle bakmıştı." yorumlarında bulundu.

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SILA'YA DA AŞK DOLU BAKMIŞTI

Başarılı oyuncu Ahmet Kural'ın bu bakışları ise Sıla ile aşk yaşadığı dönemde şarkıcının doğum gününde ona aşk dolu bakışlarını akıllara getirdi.

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