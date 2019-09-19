Ahmet Kural'ın sevgilisine bakışları olay oldu

Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin ve yönetmen Selçuk Aydemir'in aralarında bulunduğu ekiple sohbet eden Çağla Gizem Şahin ve Ahmet Kural etrafına neşe saçtı.

Ahmet Kural'ın sevgilisine bakışını görenler, "Biz bu bakışı bir yerden hatırlıyoruz. Sıla'ya da böyle bakmıştı." yorumlarında bulundu.

SILA'YA DA AŞK DOLU BAKMIŞTI

Başarılı oyuncu Ahmet Kural'ın bu bakışları ise Sıla ile aşk yaşadığı dönemde şarkıcının doğum gününde ona aşk dolu bakışlarını akıllara getirdi.



