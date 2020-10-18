Ahmet Kural ve Burcu Kıratlı pişti oldu! Burcu Kıratlı'nın eski nişanlısına bakışı olay oldu

'Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar' ödül töreni önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti. Törene eski nişanlılar Ahmet Kural ve Burcu Kıratlı'nın pişti olması damga vurdu.

Snob Magazin'in haberine göre; Ahmet Kural ve Burcu Kıratlı, 2013 yılında nişanlanmıştı. İkili, üç ay sonra nişanı atarak yollarını ayırmıştı. Kural ve Kıratlı tam 7 yıl sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda denk geldi.

Salonda birbirini fark eden ikili, durumu bozuntuya vermemeye çalışsa da başarılı olamadı. Kıratlı'nın eski sevgilisine bakışı sosyal medyada gündem oldu.



Ahmet Kural, pişti sorularını yanıtsız bıraktı. Kıratlı ise, "Böyle şeyler olabilir" yorumunda bulundu.

Bu arada Burcu Kıratlı ile 2018'de evlenip, Eylül 2019'da boşanıp 20 gün sonra barıştığı Sinan Akçıl, Instagram’da karşılıklı takibi bıraktı. Çift evleri de ayırdı. İlişkilerini yeniden gözden geçirme kararı aldıkları konuşuluyor.