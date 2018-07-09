Ahmet Mümtaz Taylan: Yanlış bir şey yazmayın!

El ele yürüyen baba-kız, neşeli halleriyle dikkat çekti. Kızını gazetecilere tanıtan oyuncu, “Kızım Ayşe... Yanlış bir şey yazmayın” dedi.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Ahmet Mümtaz Taylan, 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da doğdu.

Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Tiyatro Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu.

1989-93 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda, 1993 - 1994 tiyatro sezonunda Almanya'da Theater an Der Ruhr'da Roberto Ciulli ile birlikte çalıştı. 1994 yılından başlayarak bir çok projede ustası Yücel Erten ile çalıştı.

Devlet Tiyatrolarında 18 yıl süreyle; oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni, genel müdür danışmanı ve kurucu üyesi olduğu Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği DETİS'de çeşitli dönemlerde Genel Sekreter, Genel Başkan görevlerini üstlendi. 2006 yılında Devlet Tiyatrolarından istifa ederek ayrıldı.

Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF) Tiyatro Bölümü ve TRT Çocuk Tiyatrosu'nda eğitmenlik yaptı. Birçok kültür-sanat dergisi ve internet sitelerinde yazıları yayınlanmaktadır.