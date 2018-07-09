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Ahmet Mümtaz Taylan: Yanlış bir şey yazmayın!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 14:12 | Son Güncelleme

Ahmet Mümtaz Taylan ve kızı Ayşe Dilan, önceki sabah Cihangir’de objektife takıldı

Ahmet Mümtaz Taylan: Yanlış bir şey yazmayın!

El ele yürüyen baba-kız, neşeli halleriyle dikkat çekti. Kızını gazetecilere tanıtan oyuncu, “Kızım Ayşe... Yanlış bir şey yazmayın” dedi.

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AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Ahmet Mümtaz Taylan, 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da doğdu.

Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Tiyatro Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu.

1989-93 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda, 1993 - 1994 tiyatro sezonunda Almanya'da Theater an Der Ruhr'da Roberto Ciulli ile birlikte çalıştı. 1994 yılından başlayarak bir çok projede ustası Yücel Erten ile çalıştı.

Devlet Tiyatrolarında 18 yıl süreyle; oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni, genel müdür danışmanı ve kurucu üyesi olduğu Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği DETİS'de çeşitli dönemlerde Genel Sekreter, Genel Başkan görevlerini üstlendi. 2006 yılında Devlet Tiyatrolarından istifa ederek ayrıldı.

Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF) Tiyatro Bölümü ve TRT Çocuk Tiyatrosu'nda eğitmenlik yaptı. Birçok kültür-sanat dergisi ve internet sitelerinde yazıları yayınlanmaktadır.

İlk eşinden Ayşe Dilan (d.1999) adında bir kızı vardır.

Ahmet Mümtaz Taylan, 2007 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Ayçin İnci ile evlendi. 21 Mart 2012 tarihinde boşandı.

2016 yılında Kanal D'de yayınlanan ve senaryosunu Mahinur Ergun'un yazdığı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı ve başrollerinde Birkan Sokullu, Tayanç Ayaydın, Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Seray Gözler Yeniay, Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynadığı "Hayat Şarkısı" adlı dizinin müziklerini Mithat Can Özer, Çağlar Haznedaroğlu ve Uğur Akyürek yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet mümtaz taylan Ayşe Dilan

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