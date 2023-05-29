Ahsen Eroğlu seçim sonrası kararını verdi! 'Bana gitme vakti göründü"

İstanbullu Gelin, Menajerimi Ara, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde yer alan 28 yaşındaki Ahsen Eroğlu seçim sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Seçim sonuçları belli olduktan sonra paylaşım yapan genç oyuncu paylaşımında "Bana gitme vakti göründü" dedi.

"ÇÖZÜM YOLLARI BULMAYA GİDECEĞİM"

Ahsen Eroğlu daha sonra ise paylaşımında hislerine açıklık getirdi. Ünlü isim "Sandık baında dürüstçe çalıştım. Sağ, sol demeden herkese yardım ettim. Etmeye çalıştım değil ettim. Çünkü ben böyle öğrendim. Kuralların dışına çıkılmasın diye çok çabaladım. Sesini yükseltip azarlamaya kalktılar. Her iş bilmeyenin tek bildiği bağırmak olduğu için maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum. Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için çözüm yılları bulmaya gideceğim ne zaman olur bilemem" dedi.





