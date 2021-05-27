Aigai Antik Kenti'nde 3 binlik mezar! Ortalama yaşamın 40-45 yıl olduğu ortaya çıktı

Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ Köseler Mahallesi yakınında bulunan ve 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde 2021 yılı kazı çalışmaları başladı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Yunusemre Belediyesi ve Aliağa Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen kazı çalışmaları, bu yıl 3 bin mezarın tespit edilerek belgelendiği nekropolis alanında sürüyor.

Fransa, İtalya ve Almanya'dan da arkeologların katılımıyla uluslararası proje gerçekleştirilen nekropolis alanındaki mezarlarda ortaya çıkan insan kalıntıları ve kemikler incelendi. Antropologlar ve paleopatologların yardımıyla gerçekleşen çalışmada, kentte yaşayan insanların ortalama yaşam süresi ve insanların nasıl beslendikleri ortaya çıktı.

KENTİN KURUCULARININ MEZARLARINA ULAŞILDI

Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı ve Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "Bu yıl nekropolis alanında çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Nekropolis antik kente ölen kişilerin gömüldüğü alan. Bu alanda 2015 yılında Almanya, İtalya ve Fransa'dan bilim insanları başladığımız uluslararası bir projenin sonuna geldik. Kentin kuruluşunun milattan önce 700 civarı olduğu yani kent 2 bin 700 yıl önce kurulmuş. Nekropolis alanında 10 mezar bulduk. Bu mezarların tarihi de M.Ö. 700'lü yıllara ait. Bu 10 mezarın özelliği kentin kuruluşu ile aynı tarihe denk gelmesidir. Bu 10 mezardaki kişilerin aslında bu kenti kuran kişiler olduğu anlamına geliyor. Alanda ise şu ana kadar 3 bin mezar belgeledik. Burada inanılmaz bir büyüklükteki nekropolis alanından bahsediyoruz. Kentin, doğa koşulları ve coğrafyanın çok sert olduğu, volkanik bir arazi üzerinde kurulmuş olması, mezarların geniş alanlara yayılmasına neden olmuş. Çalışmalarımızda kentin 2,5 kilometre uzağında mezarlar buluyoruz. Bu anlamda 3 bin mezarın belgelenmesi çok önemli. Belgeleme çalışmalarımız tamamlandı. Belgelenen tüm mezarları uluslararası bir yayına vererek, bilim dünyasına sunacağız. Son hazırlıkları yapıyoruz" diye konuştu.