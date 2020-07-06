Aile Arasında nerede çekildi? Aile Arasında oyuncuları kimler? İşte Aile Arasında konusu!

Gişede büyük bir başarı elde eden ve uzun süre boyunca dillerden düşmeyen replikleriyle büyük övgüler alan Aile Arasında filmi bu akşam yeniden televizyon ekranlarında seyircilerin karşısına çıkıyor. “Aile Arasında hangi kanalda?” sorusunun cevabını merak edenler filmi Show Tv ekranlarında saat 20.00’de izleyebilecek. Kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler “Aile Arasında Netflix’te var mı?” sorusunun cevabını da arıyor. Aile Arasında komedi filmi Netflix platformunda yayınlanıyor. Aile Arasında gişe başarısıyla da oldukça fazla konuşuldu. Filmi hasılatı 64.5 milyon TL oldu. Aile Arasında imdb puanı ise 7.7’dir.

Aile Arasında oyuncuları

Aile Arasında kadro olarak oldukça önemli ve popüler oyuncuları seyretme imkanı sunuyor. Aile Arasında film oyuncuları arasında Engin Günaydın (Fikret), Demet Evgar (Solmaz), Erdal Özyağcılar (Haşmet), Devrim Yakut (Mükerrem), Fatih Artman (Emirhan), Şevket Çoruh (Necati), Gülse Birsel (Mihriban), Derya Karadaş (Leyla), Su Kutlu (Zeynep), Ayta Sözeri (Behiye), Devin Özgür Çınar (Gülümser), Deniz Hamzaoğlu (Kahraman), Rıza Akın (Selahattin), Arif Erkin (dede), Erdal Cindoruk (Ruhi) ve Ünal Yeter (Okan) gibi önemli isimler bulunuyor. “Aile Arasında kim yazdı?” sorusunun cevabı ise Avrupa Yakası, Jet Sosyete ve Yalan Dünya gibi oldukça başarılı komedi dizilerinin de altında imzası olan Gülse Birsel.