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Aile Arasında nerede çekildi? Aile Arasında oyuncuları kimler? İşte Aile Arasında konusu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 09:40 | Son Güncelleme

Gülse Birsel’in yazdığı ve gişe rekorları kıran Aile Arasında filmi bu akşam Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Kahkaha tufanı yaratan bir komedinin ekranlara geleceği film, oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Peki, Aile Arasında oyuncuları kimler? Aile Arasında nerede çekildi? İşte Aile Arasında konusu ve tüm detaylar…

Aile Arasında nerede çekildi? Aile Arasında oyuncuları kimler? İşte Aile Arasında konusu!

Gişede büyük bir başarı elde eden ve uzun süre boyunca dillerden düşmeyen replikleriyle büyük övgüler alan Aile Arasında filmi bu akşam yeniden televizyon ekranlarında seyircilerin karşısına çıkıyor. “Aile Arasında hangi kanalda?” sorusunun cevabını merak edenler filmi Show Tv ekranlarında saat 20.00’de izleyebilecek. Kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler “Aile Arasında Netflix’te var mı?” sorusunun cevabını da arıyor. Aile Arasında komedi filmi Netflix platformunda yayınlanıyor. Aile Arasında gişe başarısıyla da oldukça fazla konuşuldu. Filmi hasılatı 64.5 milyon TL oldu. Aile Arasında imdb puanı ise 7.7’dir.

Aile Arasında oyuncuları

Aile Arasında kadro olarak oldukça önemli ve popüler oyuncuları seyretme imkanı sunuyor. Aile Arasında film oyuncuları arasında Engin Günaydın (Fikret), Demet Evgar (Solmaz), Erdal Özyağcılar (Haşmet), Devrim Yakut (Mükerrem), Fatih Artman (Emirhan), Şevket Çoruh (Necati), Gülse Birsel (Mihriban), Derya Karadaş (Leyla), Su Kutlu (Zeynep), Ayta Sözeri (Behiye), Devin Özgür Çınar (Gülümser), Deniz Hamzaoğlu (Kahraman), Rıza Akın (Selahattin), Arif Erkin (dede), Erdal Cindoruk (Ruhi) ve Ünal Yeter (Okan) gibi önemli isimler bulunuyor. “Aile Arasında kim yazdı?” sorusunun cevabı ise Avrupa Yakası, Jet Sosyete ve Yalan Dünya gibi oldukça başarılı komedi dizilerinin de altında imzası olan Gülse Birsel.

Aile Arasında konusu

Aile Arasında Gülse Birsel kaleminden çıkmış bir komedi filmidir. Filmde; Engin Günaydın’ın canlandırdığı Fikret karakteri eşinden ayrıldıktan sonra Solmaz’la tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep ise Adanalı sevgilisi Emirhan ile evlenmek istediği için ailesiyle ilgili yalanlar söyler. Bu yalanların ortaya çıkmasını engellemek için Fikret’e emniyet müdürü olan baba rolü yapmak üzere teklif götürülür. Aile arasında olacağı düşünülen düğün, bir anda büyür. Fikret ise hayatının en zorlu rolünü canlandırabilmek için büyük çaba harcar. Filmi henüz izlemeye başlamayanlar “Aile Arasında kaç saat?” sorusunu da soruyor. Aile Arasında filmi 2 saat 5 dakika sürüyor.

Aile Arasında nerede çekildi?

Aile Arasında filmi çekim mekanları ile de uzun süre konuşuldu ve konuşulmaya devam ediyor. Filmin sahnelerinin büyük bir çoğunluğu Adana’da çekildi. Bazı sahnelerin çekimleri ise İstanbul’daki Cihangir semtinde gerçekleştirildi. Beğeniyle izlenen filmin ardından seyirciler Aile Arasında 2 filmini de beklemeye başladı. “Aile Arasında 2 ne zaman?” sorusunun cevabını merak edenler izleyiciler için henüz yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

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