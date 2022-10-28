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  4. Aile boyu dolandırıcılık! Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın kuzeni yasa dışı bahis şebekesi lideri çıktı

Aile boyu dolandırıcılık! Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın kuzeni yasa dışı bahis şebekesi lideri çıktı

28.10.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişilik şebeke yakayı ele verdi. Şebekenin ‘QR Kod’ üzerinden bahis paralarını ATM’den parça parça çektikleri saptandı. Şüphelilerin, tanınmış ve bilinen markaların amblemlerini kullanarak kendilerine ‘kurye’ süsü verip para naklini sağladıkları tespit edildi. Şebekenin liderinin kimliği ise şoke etti. 'Kasacı' denilen şebeke lideri, ‘Çiftlik Bank’ kurucusu ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın kuzeni ve eniştesi E.A. çıktı.

Aile boyu dolandırıcılık! Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın kuzeni yasa dışı bahis şebekesi lideri çıktı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasa dışı şekilde bahis oynatan bir çete tespit etti.

‘QR KOD’ İLE BAHİS PARALARINI ATM’DEN PARÇA PARÇA ÇEKİYORDU

Kamuoyunda ‘Çiftlik Bank’ olarak bilinen davanın sanıklarından ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın kuzeni ve eniştesi olan E.A.‘nın liderliğini yaptığı 5 kişilik yasa dışı bahis şebekesini takibe alan polis, çetenin ‘QR Kod’ üzerinden bahis paralarını ATM’den parça parça çektiklerini saptadı. ‘QR Kod’ yöntemi ile illegal bahis siteleri üzerinden yasa dışı faaliyetler yürüterek haksız kazanç sağlayan E.A. ve beraberindeki H.İ., S.K., K.B. ve A.B.A.’nın Küçükçekmece’de bulunan bir AVM’nin içindeki banka ATM’lerinden sürekli olarak para çektikleri tespit edildi. Polisin radarına takıldıklarından habersiz olan ve farklı bankalara ait ATM’lerden benzer yöntemle sürekli para çektikleri anlaşılan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın’ın kuzeni ve aynı zamanda eniştesi olan E.A. liderliğindeki 5 şüpheli tek tek belirlendi.

PARALAR ‘KASACI’ DENİLEN ŞEBEKE LİDERİNE TESLİM EDİLİYORDU

Yapılan fiziki takibin devamında bahis çetesinin 3 üyesi, 19 Ekim’de ATM’lerde para çekerken suçüstü yakalandı. 3 zanlı gözaltına alınırken, bu şahıslardan toplanan paraların bahis çetesinde görüşmelerini gizlilik içerisinde yürüttükleri ‘kasacı’ olarak tabir edilen ve aynı zamanda şebekeye liderlik eden E.A.’ya teslim ettikleri anlaşıldı. E.A.’nın aynı zamanda Çiftlik Bank davasında tanık olarak dinlendiği de tespit edildi. Elden ele aktarılan paranın izini süren emniyet ekipleri, çete lideri ile birlikte 2 şüpheliyi daha para teslimatı sırasında yakalayıp gözaltına aldı.

MARKA AMBLEMLERİ KULLANARAK ‘KURYE’ SÜSÜ VERMİŞLER

Operasyonu derinleştiren polis, il genelinde faaliyet gösteren yasa dışı bahis çetesine mensup şüphelilerin, kendilerini gizlemek amacıyla tanınmış ve bilinen markaların amblemlerini kullanarak kendilerine ‘kurye’ süsü verip para naklini sağladıklarını tespit etti. Şifreli mesajlaşma programlarını kullanarak dijital dokümanlarda izlerini kaybettirmeye çalışan bahis çetesi üyelerinin, gözaltına alındıkları sırada üzerlerinden 108 bin 450 TL nakit para ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca zanlıların bahis paralarını ‘QR Kod’ sistemini kullanarak ATM’lerden çekmek ve şifreli yazışmalarda kullanmak üzere taşıdıkları 6 cep telefonu da bulundu.

TOSUNCUK’UN KUZENİ DE DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette üç gün boyunca sorguya alınan şebeke lideri E.A. ve beraberindeki H.İ., S.K., K.B. ve A.B.A. ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın eniştesi de dahil olmak üzere şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şebeke üyelerinin ATM’lerdeki para çekme işlemleri, gizlilik içinde yürüttükleri tüm hareketleri ve polisin suçüstü yaparak zanlıları yakaladığı anlar çevredeki güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.

İHA

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dolandırıcılık Mehmet Aydın Çiftlik Bank tosuncuk yasa dışı bahis cezası

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