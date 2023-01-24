Aile dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda başlayacak? İşte Aile dizisi konusu ve oyuncuları

Aile dizisi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Aile dizisi oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ Aslan karakterine, Serenay Sarıkaya ise Devin karakterine hayat veriyor. Dizinin yayın tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Yeni dizi Aile, Show TV ekranlarında yayınlanacak.

AİLE DİZİSİ KONUSU

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.



AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

Dizide Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’a, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

