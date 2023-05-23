MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aile'nin Hülya Soykan'ı Nur Sürer'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer yıldız isimle 13 yıl...

Aile'nin Hülya Soykan'ı Nur Sürer'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer yıldız isimle 13 yıl...

23.05.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız'dan sonra Aile dizisindeki Hülya Soykan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nur Sürer, performansıyla büyük beğeni topluyor. Oyuncuları arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıyaka, Canan Ergüder ve Nejat İşler gibi başarılı isimlerin bulunduğu Aile dizisindeki sert tavırlarıyla konuşulan Nur Sürer'in eski eşi de çok ünlü bir isim çıktı.

Aile'nin Hülya Soykan'ı Nur Sürer'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer yıldız isimle 13 yıl...

Nur Sürer, oyunculuk performasının yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip ediliyor. Son dönemde önce Çukur, sonrasında Camdaki Kız ve şu sıralar da Aile dizisinde izleyiciyle buluşan ünlü sanatçının eski eşini görenler gözlerine inanamıyor.

ekran-goruntusu-2023-03-07-205417-1678211728

Nur Sürer, rol aldığı yapımların haricinde kişisel hayatı ve siyasi geçmişiyle de gündemdeki yerini koruyor.

MV5BMDIxMTUwZjctMWU3ZS00ZmU1LTk0MTItYjQ0M2VlNTU4OGNmXkEyXkFqcGdeQXVyOTQ1Mzg0Mzg@._V1_FMjpg_UX1000_

Sürer'in Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Bülent Kayabaş ile 13 yıldır evli olduğu ortaya çıktı. Nur Sürer meslektaşı Bülen Kayabaş ile 1981 yılında dünyaevine girdi.

ezgif.com-webp-to-jpg (19)

Sürer ve Kayabaş çifti birlikte geçen 13 yılın ardından 1994 yılında boşandı.

ezgif.com-webp-to-jpg (20)

Çiftin Ümit adında bir oğulları bulunuyor. Nur Sürer Bülent Kayabaş'tan boşandıktan sonra 1994 yılında Sarp Kuray ile ikinci evliliğini yaptı.

NUR SÜRER KİMDİR?

1954 senesinde dünyaya gelen Sürer'in anne tarafı Arnavut, baba tarafı ise Dağıstan kökenlidir. Lise eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamlayan başarılı isim, sinema hayatına ise Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle giriş yaptı.

ezgif.com-webp-to-jpg (17)

Sürer, Antalya Portakal Film Festivali'nde iki kez en iyi oyuncu ödülünü alırken bu zamana kadar ise 40'tan film ve televizyon dizilerinde yer aldı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çılgın Dondurmacı kadın müşterisini elinden tuttuğu gibi...Çılgın Dondurmacı kadın müşterisini elinden tuttuğu gibi...
Pozlarıyla bir döneme damga vurdu! Havuz pozuyla yıllara meydan okuduPozlarıyla bir döneme damga vurdu! Havuz pozuyla yıllara meydan okudu
Anahtar Kelimeler:
Bülent Kayabaş Nur Sürer Oyuncu hülya karakteri

En Çok Okunan Haberler

Tarlaya gömülü halde 3 ceset bulundu! Korkunç şüphe

Tarlaya gömülü halde 3 ceset bulundu! Korkunç şüphe

'İki silahımı da doldurdum' demişti! O imam hakkında flaş karar

'İki silahımı da doldurdum' demişti! O imam hakkında flaş karar

'Kılıçdaroğlu'na gelen telefon' iddiası kulisleri hareketlendirdi!

'Kılıçdaroğlu'na gelen telefon' iddiası kulisleri hareketlendirdi!

AK Parti'den 'Sinan Oğan' sözleri

AK Parti'den 'Sinan Oğan' sözleri

Kamu işçisinin zamlı maaşları için ödeme tarihi belli oldu

Kamu işçisinin zamlı maaşları için ödeme tarihi belli oldu

"Yanlışlıkla fuhuş baskını yedik" diyerek anlatmaya başladı! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"Yanlışlıkla fuhuş baskını yedik" diyerek anlatmaya başladı! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyen imama ateş püskürdü

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.