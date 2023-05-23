Aile'nin Hülya Soykan'ı Nur Sürer'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer yıldız isimle 13 yıl...

Nur Sürer, oyunculuk performasının yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip ediliyor. Son dönemde önce Çukur, sonrasında Camdaki Kız ve şu sıralar da Aile dizisinde izleyiciyle buluşan ünlü sanatçının eski eşini görenler gözlerine inanamıyor.

Nur Sürer, rol aldığı yapımların haricinde kişisel hayatı ve siyasi geçmişiyle de gündemdeki yerini koruyor.

Sürer'in Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Bülent Kayabaş ile 13 yıldır evli olduğu ortaya çıktı. Nur Sürer meslektaşı Bülen Kayabaş ile 1981 yılında dünyaevine girdi.

Sürer ve Kayabaş çifti birlikte geçen 13 yılın ardından 1994 yılında boşandı.

Çiftin Ümit adında bir oğulları bulunuyor. Nur Sürer Bülent Kayabaş'tan boşandıktan sonra 1994 yılında Sarp Kuray ile ikinci evliliğini yaptı.

NUR SÜRER KİMDİR?

1954 senesinde dünyaya gelen Sürer'in anne tarafı Arnavut, baba tarafı ise Dağıstan kökenlidir. Lise eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamlayan başarılı isim, sinema hayatına ise Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle giriş yaptı.

Sürer, Antalya Portakal Film Festivali'nde iki kez en iyi oyuncu ödülünü alırken bu zamana kadar ise 40'tan film ve televizyon dizilerinde yer aldı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.



