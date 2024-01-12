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Aile'nin yıldızı Serenay Sarıkaya ödül törenine damga vurdu! 'Yine ben' sözleri gündem oldu

12.01.2024 08:08 | Son Güncelleme:
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Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği Devin karakteriyle adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya dün akşam gerçekleştirilen Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ne damga vurdu. Sarıkaya'nın 'Yine ben' sözleri gündem oldu.

Son dönemde özel hayatı, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, her projesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği Devin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isim dün akşam gerçekleştirilen Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ne damga vurdu.

Işıltılı göğüs dekolteli bir bluzla geceye katılan Sarıkaya, 2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu ödülünü alıp daha sonra da 'Şahraman' ile '2023 yılının en beğenilen dijital platform dizisi' ödülünü aldı.

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Şahmaran dizisinden dolayı bir ödül daha almak için sahneye çıkan Sarıkaya, coşkuyla mikrofona giderken "Yine ben, yine ben, yine ben" diyerek bağırdı. Sarıkay'nın o anları kısa sürede viral oldu.

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Serenay Sarıkaya'nın o anlarına; 'Her hali çok güzel', 'Bayılıyorum bu kadına', 'Eski sevgilime seslenirken ben' gibi yorumlar yapıldı.

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Serenay Sarıkaya Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ karakteri
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