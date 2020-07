Aile sözleri: Ailenin önemini vurgulayan en anlamlı sözler

Sevdiğin insanlara uzak olan her yer senin için gurbettir.

İnsanın sıcacık bir evi olmalı... Evin içinde kahkahaları duyulan ve huzur veren bir eşi ve çocukları olmalı... İnsanın bir anne ve babası olmalı, onu her zaman seven ve koruyup kollayan...İnsanın herkesten yakın olan, candan öte can bir kardeşi olmalı...