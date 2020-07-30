Aile sözleri: Ailenin önemini vurgulayan en anlamlı sözler

Aile, hayatta sahip olunan en değerli servettir. Doğduğumuz andan itibaren, hayata dair her şeyi öğrendiğimiz ilk yerdir. Karakterimiz ailemiz sayesinde şekillenir. Sevmeyi, sevilmeyi, insanlara saygı göstermeyi ailede öğreniriz. Sizler için şimdiye kadar söylenmiş en anlamlı, en duygusal ve en güzel aile sözlerini bir araya getirdik.
İşte ailenizle dargın olduğunuzda ya da sadece onları sevdiğinizi belli etmek istediğinizde Facebook ve Instagram'dan paylaşabileceğiniz aile ile ilgili sözler...
İyi bir aile sofrasındayken ya da iyi dostlarla birlikteyken asla yaşlanmazsınız. (İtalyan atasözü)
Ailesine bağlı biri, vatanına da bağlıdır.
Ailesini seven bir kadın için göze alınmayacak zorluk ve yapılmayacak fedakarlık yoktur.
Bir ülkenin yükselmesi, ev ve ailenin muhabbetine bağlıdır.
Bir erkeği ahlaklı yetiştirdiğinizde; bir insanı terbiye edersiniz. Bir kadını ahlaklı yetiştirdiğinizde; bir aileyi terbiye edersiniz.
Ailemize olan sevgimizi anlatmaya hiçbir kelime yetemez ama bazı sözler vardır ki; yeri geldiği zaman kullanıldığında gönüllere taht kurar. Herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşılmış aile sözlerine denk geldiğimizde, ailemize olan sevgimiz aklımıza gelir ve hemen gördüğümüz sözü paylaşmak ya da ailemize göndermek isteriz.
Aile olmak için her zaman kan bağı gerekmez. Kendini yanında güvenli ve huzurlu hissettiğin herkes senin ailendir.
İçime ne zaman bir sıkıntı düşse gideceğim ilk yer anne caddesi, ne zaman bir derdim olsa çalacağım ilk kapı baba sokağındadır.
Aile, kralların dahi izinsiz giremeyeceği bir kaledir.
Hayatta en mutlu olduğumuz zamanlar ailemizle birlikteyken geçirdiğimiz zamanlar değil miydi? İşte duygularınızı ifade etmenize yardımcı olacak en mutlu aile sözleri...
Küçük bir çocuk babasının pantolonundan çekiştirip aslancılık oynamak istediğinde, en ciddi görünen babalar bile gürleyip emeklemekten kendilerini alıkoyamazlar.
Çocuklarını sevmeyen anne babalara rastlayabilirsiniz ama torunlarını delice sevmeyen bir dedeye asla rastlamazsınız.
Eğer iyi bir aileye sahipseniz ve kıymetini bilmiyorsanız etrafınızdaki insanları inceleyin. Ne kadar şanslı olduğunu fark edip şükredeceksiniz.
Hayatınızı değerli kılan her şey ailenizde saklıdır. Kendinizi sorguya çekmek ve gerçek size ulaşmak istiyorsanız işe ailenizi araştırmakla başlayın. Size dair saklı kalan her şeyi ailenizde gün yüzüne çıkarabilirsiniz.
Gerçek olan tek bağ aile bağıdır, gerisi ise sadece ayak bağı!
Bu ölümlü dünyada ölümsüz bir sevgiyle bizi seven bir aileye sahip olmak; asıl zenginlik bu değil de nedir?
Siz ailenize ne kadar değer veriyorsanız, sizin çocuğunuz da aynı değeri size verir. Siz ailenizden öğrendiğiniz sevgi ve saygıyı ne kadar yansıtırsanız sizin çocuğunuz da sizden öğreneceklerini o kadar yansıtır...
Yazımızda yer verdiğimiz kısa aile sözleriyle ailenize verdiğiniz değeri gösterebilirsiniz. Aile ile ilgili söylenmiş sözler, aile sevgisini ne kadar dile getirir bilinmez ama işte size kısa mesajla atabileceğiniz, Facebook'ta ya da Twitter'da paylaşabileceğiniz aile sözleri...
Bir ülkeyi idare etmek ve bir aileyi idare etmek arasında pek fark yoktur.
Anne ve babaların evlatlarına gösterecekleri en büyük sevgi; onlarla kurdukları arkadaşlıktır.
Ülkeniz için kan, dostlarınız için gözyaşı, aileniz için ise ter dökün.
Kadın güzellik ve şefkatin, erkek ise doğruluk ve hakkın göstergesi oldukça, o evde huzur ve mutluluk olur.
Belki gurbettesiniz, belki askerdesiniz belki de bambaşka sebeplerden dolayı ailenizden farklı bir şehirde yaşamak zorundasınız. Aile özlemini bilmeyenler ve ailesinin yanından hiç ayrılmamış olanlar için anlaması çok güçtür fakat; aile özlemi hayatta dayanılması en güç şeylerden biridir. İşte o anlarda içinizden geçenleri aile özlemi sözleriyle anlatırsınız.
Sevdiğin insanlara uzak olan her yer senin için gurbettir.
Hiçbir kelime aile özlemini anlatacak kadar güçlü değildir. İnsan bu yüzden özledikçe sessizleşir.
Hayatınız boyunca sizi yalnız bırakmayacak ve terk etmeyecek olanlar sadece ailenizdeki kişilerdir. Eğer hala hayattalarsa bu gününüzü onlar için ayırın ve onlara sevildiklerini hissettirin. Unutmayın, ileride bunu bir kere yapmadığınız için pişman olabilirsiniz...
İnsanın sıcacık bir evi olmalı... Evin içinde kahkahaları duyulan ve huzur veren bir eşi ve çocukları olmalı... İnsanın bir anne ve babası olmalı, onu her zaman seven ve koruyup kollayan...İnsanın herkesten yakın olan, candan öte can bir kardeşi olmalı...
Aile özlemi kadar içimizi yakan başka bir özlem var mıdır? Onlar olmadan, onlarla paylaşamadan ne başarının önemi kalır, ne mutluluğun ne de servetin...
İnsanın kaderinin temelleri ailede atılır. Çocukları için her şeyi yapmaya hazır anne babalar, iyi ya da kötü halleriyle çocuklarının kaderlerini elleriyle çizerler.
İnsanlar genelde ailelerini sevdiğini söylemekten kaçınırlar. Fakat bu hiç de doğru bir tutum değil. İşte size içinizdekileri dökebileceğiniz aile sevgisi sözleri...
Her aile ayrı bir tarihtir, hatta okumayı bilen için bir destandır.
Hiç kimse dünyaya mükemmel eğitilmiş bir aile kadar önemli ve değerli bir servet bırakamaz.
Dünyanın en mutlu yeri ailenizin yanıdır. Huzuru arıyorsanız ailenizin yanına gidin ve hala imkanınız varken onlara sımsıkı sarılın. Çünkü onların yanından daha güvenli bir yere ömrünüz boyunca bir daha rastlamayacaksınız.
Sahip olduğunuz en büyük ve en değerli şey; ne paranız ne malınız ne de mülkünüzdür. Sahip olduğunuz ve asla kaybetmemeniz gereken en değerli şey; ailenizdir.
Dağları aşan dertlerin olsa da , hiç paran olmasa da ne fark eder ki! Yeter ki arkanda sapasağlam duran bir ailen olsun.
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