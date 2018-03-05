Ailecek Şaşkınız filmi vizyona rekorla girdi

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in 2 Mart'ta izleyiciyle buluşan yeni filmi 'Ailecek Şaşkınız' perdeyi rekorla açtı.

İlk üç günde 680 bin 409 kişi tarafından izlenen Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, TR 40 33 Productions yapımcılığında vizyona giren 'Ailecek Şaşkınız', Box Office Türkiye verilerine göre 'Tüm zamanların en iyi Mart ayı açılışı' rekorunu kırdı.

'DÜĞÜN DERNEK'İ GERİDE BIRAKTI

'Ailecek Şaşkınız', ilk üç günde yakaladığı izleyici rakamıyla ikilinin efsane serisi ve 6 milyon 980 bin 70 seyirci sayısıyla 'Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri' listesinde üçüncü sırada yer alan 'Düğün Dernek'in 572 bin 838 kişilik açılış rakamını da geride bıraktı.

'AİLECEK ŞAŞKINIZ' FİLMİNİN KONUSU

'Ailecek Şaşkınız' filminde babası emekli olduktan sonra inşaat şirketinin başına geçen Ferhat'ın (Ahmet Kural) çocukluk arkadaşı ve şirketinde Finans Müdürü olarak görev yapan Gökhan'la (Murat Cemcir) kendini bir hırsızlık olayının içinde bulmasıyla birlikte farklı bir yola giren hayatı anlatılıyor.

Olayı çözmek için gelen polis amiri Elif'le (Saadet Işıl Aksoy) tekrar karşılaştıktan sonra hayatındaki sır perdesi aralanan Ferhat ve Gökhan, bu kez de seyirciyi koltuğuna çivileyecek büyük bir sürpriz yaşıyor.