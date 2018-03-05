MAGAZİN

Ailecek Şaşkınız filmi vizyona rekorla girdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 16:41 | Son Güncelleme

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in 2 Mart'ta izleyiciyle buluşan yeni filmi 'Ailecek Şaşkınız'ı ilk üç günde 680 bin 409 kişi izledi. Film, böylece 'Tüm zamanların en iyi Mart ayı açılışı' rekorunu kırdı

Ailecek Şaşkınız filmi vizyona rekorla girdi

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in 2 Mart'ta izleyiciyle buluşan yeni filmi 'Ailecek Şaşkınız' perdeyi rekorla açtı.

İlk üç günde 680 bin 409 kişi tarafından izlenen Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, TR 40 33 Productions yapımcılığında vizyona giren 'Ailecek Şaşkınız', Box Office Türkiye verilerine göre 'Tüm zamanların en iyi Mart ayı açılışı' rekorunu kırdı.

'DÜĞÜN DERNEK'İ GERİDE BIRAKTI

'Ailecek Şaşkınız', ilk üç günde yakaladığı izleyici rakamıyla ikilinin efsane serisi ve 6 milyon 980 bin 70 seyirci sayısıyla 'Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri' listesinde üçüncü sırada yer alan 'Düğün Dernek'in 572 bin 838 kişilik açılış rakamını da geride bıraktı.

'AİLECEK ŞAŞKINIZ' FİLMİNİN KONUSU

'Ailecek Şaşkınız' filminde babası emekli olduktan sonra inşaat şirketinin başına geçen Ferhat'ın (Ahmet Kural) çocukluk arkadaşı ve şirketinde Finans Müdürü olarak görev yapan Gökhan'la (Murat Cemcir) kendini bir hırsızlık olayının içinde bulmasıyla birlikte farklı bir yola giren hayatı anlatılıyor.

Olayı çözmek için gelen polis amiri Elif'le (Saadet Işıl Aksoy) tekrar karşılaştıktan sonra hayatındaki sır perdesi aralanan Ferhat ve Gökhan, bu kez de seyirciyi koltuğuna çivileyecek büyük bir sürpriz yaşıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ailecek Şaşkınız Murat Cemcir ahmet kural

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

Okuyucu Yorumları 3 yorum
beş para etmez bir film.
şahanla cem kına yakın hehehe oturunda bu filmi seyredin belki biraz esinlenirsiniz.
Kaliteli gerçek mizah. İşler güçler. kardeş payı. düğün dernek hepsi 10 numara. Gerçek sanatçı bunlar. Filme ilk fırsatta gidilmesi getek.
Diğer Haberler
Survivor Enternasyonal'da Türk-Yunan-Rumen oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadele

Survivor Enternasyonal'da Türk-Yunan-Rumen oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadele

Sosyetik Ev Kadınları bitti mi? Yeni bölümler neden yayınlanmıyor?

Sosyetik Ev Kadınları bitti mi? Yeni bölümler neden yayınlanmıyor?

Çağla Şıkel: 'Üçüncü çocuğu istiyorum'

Çağla Şıkel: 'Üçüncü çocuğu istiyorum'

Nihat Hatipoğlu kreşte yaşanan şiddet olayına çok kızdı 'Cehennem zebanisi'

Nihat Hatipoğlu kreşte yaşanan şiddet olayına çok kızdı 'Cehennem zebanisi'

Murat Yıldırım: 'İmane bana verilmiş en güzel hediye'

Murat Yıldırım: 'İmane bana verilmiş en güzel hediye'

'Bizden önceki karılar yediler birbirlerini' demişti... Ortalık karıştı

'Bizden önceki karılar yediler birbirlerini' demişti... Ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.