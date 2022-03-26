Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları terleten soru! Yarışmacılar zorlandı

Asuman Krause'nin sunumuyla 360 TV ekranlarında yayınlanan 'Aileler Yarışıyor' programının 193. bölümünde yarışmacılara'-rak' hecesi ile biten ve 100 kişiye sorulduğunda alınan cevaplar arasından en popüler 5 kelimenin bulunması istendi.
Soru karşısında ilk anlarda kısa bir şaşkınlığın ardından yarışmacılar doğru kelimeleri bulmakta hayli zorluk yaşadı. Zorlanan yarışmacılar etabın sonunda doğru cevap olan, sırasıyla en polüper; bayrak, yaprak, toprak, tarak ve çırak kelimelerine ulaştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum