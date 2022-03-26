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  4. Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları terleten soru! Yarışmacılar zorlandı

Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları terleten soru! Yarışmacılar zorlandı

26.03.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

360 TV ekranlarında yayınlanan Aileler Yarışıyor programında yarışmacılara sorulan '-rak' ile biten kelime sorusu ilginç anlar yaşanmasına neden oldu.

Asuman Krause'nin sunumuyla 360 TV ekranlarında yayınlanan 'Aileler Yarışıyor' programının 193. bölümünde yarışmacılara'-rak' hecesi ile biten ve 100 kişiye sorulduğunda alınan cevaplar arasından en popüler 5 kelimenin bulunması istendi.

CEVABI BULMAKTA ZORLANDILAR

Soru karşısında ilk anlarda kısa bir şaşkınlığın ardından yarışmacılar doğru kelimeleri bulmakta hayli zorluk yaşadı. Zorlanan yarışmacılar etabın sonunda doğru cevap olan, sırasıyla en polüper; bayrak, yaprak, toprak, tarak ve çırak kelimelerine ulaştı.

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