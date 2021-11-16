Ailelerinden kaçırdıkları araçla gezinti yapan 4 çocuk şarampole yuvarlandı

Kaza, öğle saatlerinde Kavakyolu Paşa Mahallesi 103 Sokak'ta meydana geldi.

ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Çocuklardan biri, ailesinden habersiz olarak aldığı otomobille arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıktı. Bir süre sonra çocuğun kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi.

4 ÇOCUK HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Kazada araçtaki 4 çocuk, hafif yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)



