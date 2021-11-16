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Samsun'da feci kaza! Bekçi hayatını kaybetti

16.11.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Çarşamba'da kontrolden çıkarak şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada takla atarak ters dönen otomobilde bulunan bekçi Kurtuluş Çekici hayatını kaybetti, meslektaşı Seyit Ahmet Sarıoğlu ise yaralandı.

Samsun'da feci kaza! Bekçi hayatını kaybetti

Kaza, saat 14.00 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Salıpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Seyit Ahmet Sarıoğlu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Ardından şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönde Ordu istikametine seyir halinde olan Çiğdem Y. (32) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

BEKÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada bekçilerin bulunduğu otomobil, takla atarak ters döndü. Yaralanan 2 bekçi, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bekçi Kurtuluş Çekici, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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trafik kazası bekçi Samsun
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