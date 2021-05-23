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  4. Ailesine sinirlenen genç bıçak ve testereyle kendini eve kilitledi: Babam da olsa affetmem

Ailesine sinirlenen genç bıçak ve testereyle kendini eve kilitledi: Babam da olsa affetmem

23.05.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de anne ve babası tarafından babaannesinin evde istenmediğini iddia eden Mehmet Ö. (30), eline aldığı bıçak ve testereyle kendini eve kilitledi. Polisin girişimiyle ikna olan Mehmet Ö., ifadesi için polis merkezine götürülürken, "Eşi için annesini kapının önüne koyan babam da olsa affetmem. Babaannemi kimse kapının önüne koyamaz" dedi.

Ailesine sinirlenen genç bıçak ve testereyle kendini eve kilitledi: Babam da olsa affetmem

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokakta meydana geldi.

BIÇAK VE TESTEREYLE KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

İddiaya göre, birlikte yaşadıkları babaannesinin, ailesi tarafından istenmediğini öğrenen Mehmet Ö., anne ve babası ile tartıştı. Anne ve babası akraba ziyareti için evden ayrıldıktan sonra duruma sinirlenen Mehmet Ö., eline geçirdiği bıçak ve testereyle kendini eve kilitledi.

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Gürültü seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, Mehmet Ö.'yü ikna etmek için çalışma başlattı. Polisin evden çıkartmaya çalıştığı Mehmet Ö., teslim olmayacağını, ekiplerin gelmesi durumunda kendisini yaralayacağını söyledi.

"BABAM DA OLSA AFFETMEM"

Polisin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu Mehmet Ö. ikna edildi. Gözaltına alınan Mehmet Ö., polis aracına bindiği sırada, "Benim aileme canım feda. Eşi için annesini kapının önüne koyan babam da olsa affetmem. Babaannemi kimse kapının önüne koyamaz" dedi. (DHA)

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