Ailesinin koronavirüs testi pozitif çıkınca arabasını karantina merkezine dönüştürdü! “Yiyecek almak için bile kapıyı açmadım”

İsmi açıklanmayan bir Pekin sakini aile üyelerinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendiğinde dışarı çıkarak arabasından kendisini karantinaya aldı. Kendisinin oluşturduğu karantina tesisinde 10 saat boyunca bekleyen adam ardından ise koronavirüs testine gitti. Halk sağlığını korumak için önlem aldığını dile getiren adam, “Enfekte olma şansımın çok yüksek olduğunu biliyordum, bu yüzden başkalarıyla sorun yaşamamak için kimseyle temastan kaçınmaya çalıştım. Halk sağlığı için yapmam gereken buydu” dedi.

“YEMEK SİPARİŞİ İÇİN BİLE KAPIYI AÇMADIM”

Devlet ajansı China News Service, diğer Pekin sakinlerini koronavirüse maruz kalmaları durumunda benzer önlemler almaya ikna etme çabasıyla adamın durumunu bildirdi. İhtiyaçlarını karşılamak için yemek sipariş ettiğini söyleyen adam, “Bir fast food restoranından yemek sipariş ettim. Teslimatçı yemeğimi yol kenarına koydu ve o gittikten sonra almaya gittim. Temassız bir teslimat oldu. Arabama yazıları kimin koydu? Bunu merak ediyorum” diye konuştu.



