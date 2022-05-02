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Ailesinin koronavirüs testi pozitif çıkınca arabasını karantina merkezine dönüştürdü! “Yiyecek almak için bile kapıyı açmadım”

02.05.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına ilişkin önlemlerde ülkede devam ediyor. Çin’in en kalabalık şehri olan Şangay’da uygulanan katı önlemlere ismi açıklanmayan bir Pekin sakini, arabasında kendisini tecrit ederek katıldı. Ailesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen adam kendisini arabasına kilitledi ve 10 saat boyunca sert bir tecrit uygulaması yaptı.

Ailesinin koronavirüs testi pozitif çıkınca arabasını karantina merkezine dönüştürdü! “Yiyecek almak için bile kapıyı açmadım”

İsmi açıklanmayan bir Pekin sakini aile üyelerinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendiğinde dışarı çıkarak arabasından kendisini karantinaya aldı. Kendisinin oluşturduğu karantina tesisinde 10 saat boyunca bekleyen adam ardından ise koronavirüs testine gitti. Halk sağlığını korumak için önlem aldığını dile getiren adam, “Enfekte olma şansımın çok yüksek olduğunu biliyordum, bu yüzden başkalarıyla sorun yaşamamak için kimseyle temastan kaçınmaya çalıştım. Halk sağlığı için yapmam gereken buydu” dedi.

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“YEMEK SİPARİŞİ İÇİN BİLE KAPIYI AÇMADIM”

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Devlet ajansı China News Service, diğer Pekin sakinlerini koronavirüse maruz kalmaları durumunda benzer önlemler almaya ikna etme çabasıyla adamın durumunu bildirdi. İhtiyaçlarını karşılamak için yemek sipariş ettiğini söyleyen adam, “Bir fast food restoranından yemek sipariş ettim. Teslimatçı yemeğimi yol kenarına koydu ve o gittikten sonra almaya gittim. Temassız bir teslimat oldu. Arabama yazıları kimin koydu? Bunu merak ediyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin Pekin
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