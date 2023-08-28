Airdrop nedir, nasıl açılır? Airdrop açma ve kullanma adımları nelerdir, Airdrop isim değiştirme nasıl yapılır?

Airdrop özelliği ios işletim sistemine sahip olan ipad, mac veya iphone gibi cihazlarda bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde cihazlar arası hiçbir uygulamaya ihtiyaç duyulmadan dosya paylaşımı hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu özellik aslında çok uzun zamandır vardır. Ancak bazı cihaz kullanıcıları bu özelliği tam olarak kullanmayı bilemedikleri için başka dosya gönderme uygulamalarını kullanmayı tercih etmektedir. Bu özelliğin kullanıcılarına sunduğu çok fazla avantaj mevcuttur.

İpad, iphone gibi ios işletim sistemiyle çalışan cihazlarda kablosuz olarak dosya gönderme işlemini gerçekleştiren özellik, airdrop olarak adlandırılır. Bu özellik sadece ios işletim sistemine sahip cihazlarda bulunan bir özellik olarak öne çıkmaktadır. Cihazların içerisinde kendiliğinden bulunan bu özellik sayesinde her türlü öğe gönderimi hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Apple tarafından geliştirilen ve ios cihaz kullanıcılarına sunulan bu uygulamanın kullanımı da oldukça kolaydır.

Airdrop ile pek çok farklı dosya seri olarak bir başka cihaza aktarılabilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir detay bulunmaktadır. Bu hizmet sadece ios işletim sistemine sahip cihazlar arası kullanılabilen bir hizmettir. Bir başka cihazlara gönderim için bu özellik kullanılamaz. Airdrop özelliği, ios cihaz kullanıcıları için pek çok avantaj sunmakta ve dosya gönderimini daha hızlı bir şekilde sağlamaktadır.

Airdrop nasıl açılır?

Mac, iphone, ipad, ipad touch gibi ios işletim sistemine sahip olan cihazlarda web sitesi, fotoğraf, video ve benzeri içerikleri paylaşmayı kolaylaştıran bu özelliğin kullanımı çok zor değildir. Bu özelliğin cihazlarda kullanılabilmesi için öncelikli olarak airdrop açma işleminin yapılması gerekmektedir. Özelliği açmadan kablosuz bir biçimde dosya aktarımının yapılması söz konusu değildir. Akıllı cep telefonlarından bu özelliği açmak için ayarlar bölümü veya kontrol merkezi kısmı tercih edilebilir. Her iki bölümden de airdrop hizmetini açıp kullanabilmek mümkündür. Mac bilgisayarlarda ise denetim merkezi aracılığıyla bu özellik aktif hale getirebilir. Airdrop özelliğini açmak için yapılması gerekenler ise şu şekildedir:

Öncelikli olarak cihazın “ayarlar” kısmına giriş yapılması gerekir.

Ayarlar kısmına girildikten sonra buradan “genel” kısmına tıklanmalıdır.

Genel bölümünde alt alta sıralanmış birçok başlık mevcuttur. Bu başlıklar arasından “airdrop” yazan yere tıklanılır.

Airdrop özelliğini aktif ettikten sonra karşınıza yine aynı ekranda üç farklı alternatif çıkacaktır.

Bu alternatiflerinden ilki “herkes”, ikincisi “alma kapalı” ve üçüncüsü ise “yalnızca kişiler” seçeneğidir. Bu seçenekler cihazınızı İngilizce kullanıyorsanız, İngilizce olarak karşınıza çıkabilir. Bunlardan birini seçmeniz gerekir.

Tüm işlemler tamamladıktan sonra airdrop özelliği kullanılabilir duruma gelecektir.

Son olarak ise paylaşım yapacağınız öğeye ve ardından da kişiye tıklamanız gerekir.

Paylaşım yapılacak kişinin hem bluetooth’u hem de wifi bağlantısının açık olması önemlidir.

Airdrop isim değiştirme nasıl yapılır?

Airdrop hizmeti ile ios cihazlar arası kablosuz bir şekilde dosya paylaşımı yapılması oldukça basittir. Bu hizmeti kullanırken hizmetin ismi bölümünde cihazının adı yazılı olabilir. Bu adı hızlı bir şekilde değiştirebilmek mümkündür. Airdrop isim değiştirme işlemini gerçekleştirmek için izlenmesi gereken adımlar ise şöyledir:

İlk olarak cihazın “ayarlar” bölümüne tıklanması gerekir.

Hemen ardından “genel” yazan kısma giriş yapılmalıdır.

Bu kısımdan “hakkında” yazan bölüme giriş yapılmalı ve cihazın isminin yazılı olduğu yere tıklanmalıdır.

Buradan cihazın adı değiştirildiğinde özelliğin ismi de yeni seçtiğiniz isimle görülecektir.

Bazı kullanıcılar bu özelliği kullanırken aidrop çalışmıyor gibi bir durumla karşılaşabilir. Bu durum birkaç sebepten kaynaklı olabilmektedir. Dosya gönderimi yapılacak kullanıcı rehberinizde kayıtlı değilse, kişinin bluetooth ve wifi bağlantısı kapalıysa, airdrop ayarları yanlış yapıldıysa bu özelliğin çalışmama olasılığı yüksektir.

