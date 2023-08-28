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Android ve İOS telefonlarda internet paylaşımı nasıl yapılır? İnternet nasıl paylaşılır?

12.08.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde ister evde olsun ister işte isterse de dışarıda olsun internete her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Çoğu insan alışverişini veya işini internet üzerinden hızlı bir şekilde halletmektedir. Ayrıca oyun oynamak, video izlemek gibi aktivitelerde yine internet bağlantısı ile gerçekleşmektedir. Ancak bazı durumlarda akıllı telefonlarda mobil internet paketi bitebilir. Böyle bir durumda başkasının cihazından internet alınabilir. Peki, Android ve İOS telefonlarda internet paylaşımı yapılır mı?

Android ve İOS telefonlarda internet paylaşımı nasıl yapılır? İnternet nasıl paylaşılır?

Akıllı cep telefonlarında sabit internet bağlantısının olmadığı durumlarda mobil internet paketlerinden faydalanılmaktadır. Fakat bazı durumlarda aniden bu internet paketi bitebilir. Böyle bir sorunla karşılaşıldığında yakın çevreden internet paylaşımı yapılır. Bazı telefon kullanıcıları bir başkasının telefonuna bağlanıp, nasıl internet paylaşımında bulunacağını bilemeyebilir. İki cihaz arasında internet paylaşımının yapılabilmesi için öncelikli olarak mobil verinin paylaşılması gerekmektedir.

Android ve IOS telefonlarda internet paylaşımı nasıl yapılır?

Ev internetinin olmadığı yerlerde mobil internet kullanımı tercih edilmektedir. Ancak bazı zamanlarda cihazın arka planında çalışan uygulamalar, video ya da film izleme, fotoğraf indirme gibi durumlar internet paketinin ansızın bitmesine neden olabilmektedir. İnternetin bitmesi kullanıcıları en rahatsız eden olaylardan biridir. İnternet paketi bittiğinde çözüm olarak bir başka cep telefonu kullanıcısının mobil internet paketi kullanılabilir. Tamda bu noktada internet nasıl paylaşılır konusu gündeme gelmektedir.

Günümüzde restoran, cafe, avm, market gibi birçok alanda internet bağlantısı bulunmaktadır. İnternet bittiği anda bu alanlarda bulunan internete kolay bir şekilde bağlanılmaktadır. Ayrıca mobil internet paketi bittiğinde veya azaldığında yanınızda bir arkadaşınız varsa onun telefonuna bağlanıp internet paylaşımında bulunulabilinmesi de mümkündür. Ancak internet paylaşımı her işletim sisteminde farklı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Android internet paylaşımı adımları

Akıllı cep telefonlarında bulunan mobil veri bağlantısını bir başkasının cihazına bağlayıp internet paylaşmak hotspot olarak da tabir edilmektedir. Bu internet paylaşımı yalnızca cep telefonları için değil, tablet ya da bilgisayar için de sıklıkla tercih edilmektedir. Bazı telefonların işletim sistemi android işletim sistemine sahipken bazıları ise ios işletim sistemi kullanılarak çalışmaktadır. Bu yüzden internet paylaşımı yapılacak cihazın öncelikli olarak hangi işletim sistemini kullandığını bilmek gerekir. Eğer akıllı telefonun işletim sistemi android ise aşağıdaki adımlar izlenerek kolay bir şekilde internet paylaşımı yapılabilir:

  • İlk olarak akıllı cep telefonunun ayarlar bölümüne giriş yapılmalıdır.
  • Ardından kablosuz bağlantı ve ağlar yazan yere tıklanmalıdır.
  • Tıklamadan sonra bağlantı paylaşımı ve mobil ortak erişim noktası yazan yere basılmalıdır.
  • Mobil erişim noktası bölümünün aktif edilmesi gerekir.
  • Aktif ettikten sonra ise internet paylaşımı ayarları yapılır. Her cihazda bu ayar farklı olabilmektedir.

IOS internet paylaşımı adımları

Bir telefondan başka bir telefona bağlanılıp internet paylaşımı yapıldığında herhangi bir güvenlik uyarısı ile karşılaşılmamaktadır. İki cihaz arasında kolay bir şekilde internet paylaşımı gerçekleşmektedir. Akıllı cep telefonlarının işletim sistemine göre bu ayarlar farklılık göstermektedir. Ayrıca tek bir cihaza birden fazla farklı cihaz da bağlanabilmekte ve mobil veri paylaşımı yapılabilmektedir. Eğer telefonun işletim sistemi ios ise internet paylaşımının yapılabilmesi için bazı ayarların önceden düzenlenmesi gerekir. İphone internet paylaşımı için izlenmesi gereken adımlar ise şu şekildedir:

  • Öncelikli olarak cihazın bir başka internete bağlı olmaması gerekir. Bu yüzden ilk önce telefonun mobil interneti açılmalıdır.
  • Ardından telefonun ayarlar bölümüne giriş yapılmalı ve hücresel veya kişisel erişim noktası kısmına tıklanmalıdır.
  • Sonrasında wifi parolası istenirse bu parola girilmedi ve ardından cihazın ismi yazılmalıdır.
  • Son olarak ise mobil erişim noktası ayarları düzenlenerek internet paylaşımı yapılabilir.

Telefondan telefona wifi nasıl bağlanır?

Bir akıllı cep telefonundan başkasının akıllı cep telefonuna bağlanma işlemi, wifi paylaşma olarak tabir edilmektedir. Yani bu bir nevi bir telefonun internet paketinde yer alan interneti bir başkasıyla paylaşmak manasına gelmektedir. Mobil internetin olmadığı veya bittiği durumlarda başkasının cihazı üzerinden internete girmek oldukça kolaydır. Bunun için öncelikli olarak telefondan telefona internete bağlanma işleminin yapılması gerekir. Bu işlemin sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilmesi için bağlanılacak kişinin cep telefonunda yeterli miktarda internet olması ve mobil veri paylaşım ayarlarının yapılmış olması önemlidir.

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