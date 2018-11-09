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Ajda Pekkan'dan Sıla ve Ahmet Kural yorumu! 'Analitik bakmak lazım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.11.2018 01:33 | Son Güncelleme

Ajda Pekkan, Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uygulamasıyla ilgili, "Bu olaya çok analitik bakmak lazım ayaküstü cevap verilecek gibi değil, olayın içine bakmak lazım" dedi Süperstar Ajda Pekkan kuaför çıkışı son zamanlarda yaşanan olayları değerlendirdi.

Ajda Pekkan'dan Sıla ve Ahmet Kural yorumu! 'Analitik bakmak lazım'

Ajda Pekkan, Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uygulaması ile ilgili konuştu. Pekkan ayrıca, Prof. Dr. Canan Karatay'ın veganları 'tahıl beyinli' olarak nitelendirdiği ve "Veganlar kısa ömürlüdür ayrıca veganlık hastalıktır" şeklindeki ifadelerine de cevap verdi.

"SAYGI DUYUYORUM"
Canan Karatay'ın olay yaratan sözlerini "saygı duyuyorum" şeklinde değerlendirirken Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği yönünde çıkan haberler karşısında ise oldukça üzgün olduğunu ifade etti. Süperstar, Canan Karatay'ın sözleri için "Herkesin bir doktrini vardır, ona göre beslendiği, bana göre hanımefendi de haklıdır ve bu şekilde düşünen başka kimler varsa onlara da saygı duyuyorum." dedi.

"TANIK OLMAK ÇOK ACI BİR DURUM"
Sıla- Ahmet Kural olayları sorulduğunda "Hepimiz için, özellikle de gençler için bu tür şiddet olaylarına tanık olmak çok acı bir durum. Eskiden sosyal medya bu kadar etkin değildi fakat, benim umudum vardı zamanla insanlar bilinçlenecek, bu tür şiddet içerikli olaylar azalacak diye düşünüyordum, tabi öyle olmadı. Galiba biraz bıkkın ve sıkkın durumlar var olayın içinde, bir de bu sosyolojik ve psikolojik bir mevzu. Bu olaya çok analitik bakmak lazım ayaküstü cevap verilecek gibi değil, olayın içine bakmak lazım" cevabını verdi.

VİLLASI SATILDI MI?
Süperstar, satılığa çıkardığı villasının satılıp satılmadığı sorusuna ise "Hayır hala satılmadı, dua edelim satılsın" şeklinde cevap verdi. Yeni albüm için hazırlıkların devam ettiğini, yoğunluktan dolayı çok ilgilenemediğini söyleyen Süperstar, albümün şubat ayı gibi çıkacağını ifade etti.

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ajda pekkan sıla ahmet kural

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