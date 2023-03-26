Ajda Pekkan 'evini fahiş fiyatla satmaya çalıştı' iddiaları sonrası çileden çıktı

Ajda Pekkan, Sarıyer’deki 6 odalı, yüzme havuzlu lüks villasını üç yıl önce satma kararı almıştı. Uzun süredir satılamayan evle ilgili, Kahramanmaraş depremlerinin ardından fiyat değişikliği yapıldı.

Pekkan'ın fiyat artırması Sarıyer ilçesindeki evini fahiş fiyatla satmaya çalıştığı yorumlarını beraberinde getirdi. Ajda Pekkan, söz konusu haberlere karşı dava yoluna gideceğine söyledi. Magazinsortie adlı internet sitesine konuşan Ajda Pekkan şöyle konuştu:

"Deprem fırsatçılığı yaptı ne demek? Çok çirkin haberler bunlar. 60 yıldır bu ülkeye vergi ödüyorum. Depremzede vatandaşlarımız için de elimden geleni yapıyorum. Deprem sonrası 1 milyon TL bağışta bulundum."

Pekkan adını karalamaya yönelik haberleri ortaya atanlara karşı hukuki yollara başvuracağını duyurdu.



