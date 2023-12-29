Ajda Pekkan'ın konuk olduğu Kızılcık Şerbeti'nden ilk kareler geldi!

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisi izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde; Rüzgar’ın çalıştığı televizyon kanalının coşkulu yeni yıl kutlaması ekrana geliyor.

Fenomen dizinin yeni bölümüne süper star Ajda Pekkan konuk oluyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLUYOR?

Ajda Pekkan’ın sahne alacağı geceye Rüzgar’ın davetiyle Pembe ve ailesi de katılıyor. Kıvılcım’ın, Ertuğrul’la birlikte katılacağı davete Ömer’in gelmesiyle yaşanacaklar bu akşam yayınlanacak bölümle ortaya çıkacak.

Yılbaşı çekimlerinin tamamlandığı Kızılcık Şerbeti dizisinde eğlenceli dakikalar yaşandı. Pekkan'ın konuk olduğu Kızılcık Şerbeti'nden ilk kareler yayınlandı.







