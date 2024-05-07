AK Parti'de bu anket çok konuşulacak! Oylar 1 yılda böyle erimiş: Seçmen Cumhur İttifakı da demedi

31 Mart yerel seçimleri geride kalsa da uzun süre konuşulacak biçimde sonuçlanması, seçim sonrası anketlerini de önemli hale getirdi. CHP'nin AK Parti'yi uzun süre sonra geride bırakarak yarışı birinci tamamlaması ve AK Parti'nin ikinci sıraya gerilemesi seçime damgasını vurdu. AK Parti'nin oylarının hangi partilere dağıldığını gösteren anket dikkat çekti.

AK PARTİ'DE BÜYÜK OY KAYBI

2019 yerel seçimlerinde yüzde 44,33 oy alan AK Parti, 2024 seçimlerinde aynı başarıyı gösteremedi; yaklaşık yüzde 10 oranında bir oy kaybıyla yüzde 35,49'a geriledi. Yerel seçimlerin kazananı CHP, oyunu 2019'dan 2024'e yaklaşık yüzde 7 oranında artırdı. Öte yandan seçimin sürprizlerinden Yeniden Refah Partisi yüzde 6,19 oy alarak üçüncü oldu.

OYLAR CHP'YE KAYDI

Bu sonuçlar AK Parti'de toparlanıp önümüzdeki ilk seçimde birinciliği yeniden ele geçirme, CHP'de zafer havası yarattı. MetroPOLL Araştırma'nın nisan ayında gerçekleştirdiği bir anket de AK Parti'nin oylarının büyük oranda CHP'ye kaydığını ortaya koydu.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel'in görüşmesi son günlerin en çok konuşulan konularından...

ALTERNATİF OLARAK YENİDEN REFAH

Ankette 2023 seçimlerinde AK Parti'ye oy verdiğini ifade eden katılımcılara 2024 yerel seçimlerinde hangi partiye oy verdikleri soruldu. Gelen yanıtlara göre 2023'te 18,6 milyon oy alan AK Parti'nin oylarının yüzde 2,6'sı (1,3 milyon) CHP'ye gitti. CHP'yi takip eden parti ise Yeniden Refah Partisi (YRP) oldu. YRP de AK Parti'nin oylarından yüzde 2 (1 milyon) almayı başardı.



Yeniden Refah Partisi, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı desteklemişti.

MHP DAHA AZ TERCİH EDİLDİ

Cumhur İttifakı ortağı MHP'yi tercih eden seçmenin oranı ise yüzde 0,9'da (450 bin) kaldı.

AK PARTİ'YE OY VERMEDİLER AMA...

Göze çarpan bir diğer detay da 2023'te AK Parti'ye oy verip 2024'te sandığa gitmeyen/geçersiz oy kullanan seçmenler oldu. Bu oran yüzde 5,7'yi (3 milyon) buldu.

Zaman zaman Cumhur İttifakı'nı destekleyeceği iddialarıyla gündeme gelen İYİ Parti ise anket sonuçlarında sıralamaya girmedi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





