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  4. AK Parti’de ‘teğmen’ tartışması! Yiğit Bulut "Çer çöpler" dedi, Metiner ‘fitneci’ diyerek çok sert ifadeler kullandı

AK Parti’de ‘teğmen’ tartışması! Yiğit Bulut "Çer çöpler" dedi, Metiner ‘fitneci’ diyerek çok sert ifadeler kullandı

04.09.2024 08:49
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde çekilen teğmenlerin görüntüleri AK Parti’de gerilime neden oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in ifadelerine destek vererek “Çer çöpün dışlanmışların, büyük Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetler arasında fitne çıkarma çabası nafiledir!” Mehmet Metiner’i kızdırdı. İşte sosyal medyada da gündem olan o tartışmanın detayları…

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un yemin töreniyle gündemde olan teğmenlere ilişkin paylaşımına eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından “Senin gibi çer çöpler sayesinde AK Parti’miz bu hale geldi. Fitneci olan senin dilindir!” ifadeleriyle çıkıştı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi kısmında ant içen 960 mezun teğmenden 300-400’ü törenin ardından kılıçlarıyla bir araya gelmişti. Teğmenler bir saat önce kendilerine yemin ettirmiş dönem birincisi eşliğinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganı atarak tekrar ant içmişti. Siyasette tartışmaya neden olan bu durum, bazı AK Partili isimler arasında da gerginliğe neden oldu.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, X hesabından “O teğmenlerin Atatürk’ü anmalarının gayet doğal olduğunu söyleyip orta yerdeki gayrı kanuni yemin törenine dair doğrudan tek laf etmeyen bakış açısını doğrusu içime sindiremedim” diye yazdı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası herhangi bir vesayete izin verilmeyeceğini belirterek “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yeni mezunlarını vermiştir. Bu gençler, Türkiye’nin geleceği için yetiştirilmiştir. ‘Hükümete kılıç çekti’ diyenler vesayeti diriltmek istiyor. TSK’nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret kabul edilemez” dedi.

“ÇER ÇÖPÜN, DIŞLANMIŞLARIN FİTNE ÇIKARMA ÇABASI NAFİLEDİR”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, X hesabından Çelik’in bu sözlerini paylaşarak şöyle yazdı:

“‘Teğmenler’ ve ‘yemin töreni’ ile ilgili Ömer Çelik ne diyorsa odur! Çer çöpün dışlanmışların, büyük Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetler arasında fitne çıkarma çabası nafiledir! Hangi partiden olursa olsun kripto FETÖ’cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım!”

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“SENİN GİBİ ÇER ÇÖPLER SAYESİNDE AK PARTİ’MİZ BU HALE GELDİ”

Bulut’un ‘AK Parti’nin sopasıyla adam dövdüğünü’ iddia eden Metiner, şu yanıtı verdi:

"Haddini bil de konuş! Her karşı çıkanı veya eleştireni bu üslupla suçlaman hadsizliğin ifadesidir. Hangi ara herkesten çok AK Partili oldun da AK Parti’nin sopasıyla adam dövüyorsun! Senin gibi çer çöpler sayesinde AK Parti’miz bu hale geldi. Fitneci olan senin dilindir!"

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Metiner Yiğit Bulut
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