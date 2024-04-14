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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' paylaşımıyla ilgili açıklama! 'Tüm kamuoyundan özür dilerim'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.04.2024 19:52
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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı tepkilere yol açan 'ıstakoz' paylaşımıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' paylaşımıyla ilgili açıklama! 'Tüm kamuoyundan özür dilerim'

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da ıstakoz yediği anlara ait sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Tepkilerin odağındaki Bursalı sosyal medyadan açıklama yaptı. Bursalı açıklamasında "30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim" dedi.

İşte Bursalı'nın açıklamasından satır başları:

"TÜM KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİM"

"Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurtdışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur. 30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim. Mensubu bulunmaktan onur duyduğum partim ve yolunda yürümekten her nefesimde şeref duyduğum sn Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur.

Asla kötü niyet taşımayan ve yazılan hiçbir ücretle yakından uzaktan ilgisi olmayan yiyecek ve konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken, bunu fırsat bilip Antalya’daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum!

İstanbul’un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya’da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz!

Kamuoyuna saygıyla sunarım."

AK Parti'de 'ıstakoz' krizi AK Parti'de 'ıstakoz' krizi

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Şebnem Bursalı ıstakoz ak parti
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