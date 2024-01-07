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    4. AK Parti'nin yerel seçim şarkısı! İlk kez aday tanıtımında görücüye çıktı: "Hep yeni hep ileri AK Parti"

    AK Parti'nin yerel seçim şarkısı! İlk kez aday tanıtımında görücüye çıktı: "Hep yeni hep ileri AK Parti"

    07.01.2024 16:19 | Son Güncelleme:
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    AK Parti'nin 26 ildeki belediye başkan adayları açıkladın. İstanbul adayı Murat Kurum'un isminin de resmen açıklandığı tanıtım töreninde yeni seçim şarkısı da ilk kez görücüye çıktı. Tanıtım töreni boyunca salonda çalınan AK Parti'nin yerel seçim şarkısının nakaratında "Hep yeni hep ileri AK Parti" sözleri yer aldı.

    AK Parti'nin 11 büyükşehir ve 15 ildeki belediye başkan adayları resmen açıklandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan aday tanıtım toplantısında adayların isimlerini tek tek duyurdu.

    YENİ SEÇİM ŞARKISI: "HEP İLERİ HEP AK PARTİ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları tek tek açıklayıp sahne çağırırken; fonda da AK Parti'nin yeni seçim şarkısı da ilk kez görücüye çıktı. "Hep yeni hep ileri AK Parti" nakaratıyla söylenen şarkının sözleri de dikkat çekti.

    AA-20240107-33377818-33377815-AK_PARTI_ADAY_TANITIM_TOPLANTISI

    İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısının sözleri:

    "Biz bir bir bir arya gelelim
    Sen ben yok hep biz diyelim
    Yeniden en güçlü olsun diye Türkiyem
    Hep yeni hep ileri AK Parti

    Yan yana can cana el ele verelim
    Canımızdan daha çok çok çok sevelim
    O titreten gücünü bulsun diye Türkiyem
    Hep yeni hep ileri AK parti

    AA-20240107-33376993-33376987-AK_PARTI_ADAY_TANITIM_TOPLANTISI

    Gücünün doruğunda düşmanın kabusunda mazlumun duasında olsun diye Türkiyem
    Hep yeni hep ileri AK Parti
    Her zaman her yerde nehirden denize, zaferden zafere koşsun diye Türkiyem
    Hep yeni hep ileri AK Parti"

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