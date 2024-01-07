AK Parti'nin yerel seçim şarkısı! İlk kez aday tanıtımında görücüye çıktı: "Hep yeni hep ileri AK Parti"

AK Parti'nin 11 büyükşehir ve 15 ildeki belediye başkan adayları resmen açıklandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan aday tanıtım toplantısında adayların isimlerini tek tek duyurdu.

YENİ SEÇİM ŞARKISI: "HEP İLERİ HEP AK PARTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları tek tek açıklayıp sahne çağırırken; fonda da AK Parti'nin yeni seçim şarkısı da ilk kez görücüye çıktı. "Hep yeni hep ileri AK Parti" nakaratıyla söylenen şarkının sözleri de dikkat çekti.

İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısının sözleri:

"Biz bir bir bir arya gelelim

Sen ben yok hep biz diyelim

Yeniden en güçlü olsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK Parti

Yan yana can cana el ele verelim

Canımızdan daha çok çok çok sevelim

O titreten gücünü bulsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK parti

Gücünün doruğunda düşmanın kabusunda mazlumun duasında olsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK Parti

Her zaman her yerde nehirden denize, zaferden zafere koşsun diye Türkiyem

Hep yeni hep ileri AK Parti"