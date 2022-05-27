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AK Partili Eyüp Özsoy'un Kılıçdaroğlu için 'fareler gibi kaçtı' ifadesi Meclis'i karıştırdı, Özgür Özel çılgına döndü

27.05.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Milletvekili Eyüp Özsoy'un CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili sözleri tansiyonu yükseltti. Özsoy'un "15 Temmuz gecesi kimin fareler gibi kaçtığını milletimiz iyi biliyor" sözleri sonrası CHP'li Özgür Özel adete çılgına döndü. Meclis'te yaşanan gerilimin ardından genel kurula ara verildi.

TBMM'de 15 Temmuz hain darbe gecesi üzerinden başlayan tartışma, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleriyle tırmandı.

"KİMİN FARELER GİBİ KAÇTIĞINI MİLLETİMİZ İYİ BİLİYOR"

AK Parti Milletvekili Özsoy, yaptığı konuşmada "Buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. 15 Temmuz gecesi kimin fareler gibi kaçtığını kimin de aslanlar gibi mücadele ettiğini milletimiz çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

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ÖZGÜR ÖZEL ÇILGINA DÖNDÜ

Özsoy'un bu sözleri sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel adeta çılgına döndü. Bir anda ayağa kalkan Özel, "Bir partinin genel başkanına, bir milletvekiline bu sözü kimse söyleyemez. Bu sözlere işlem yapmanız lazım. Ara istiyoruz..." diye seslendi.

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Tartışmanın ardından genel kurula ara verildi.

'ATATÜRK' POLEMİĞİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Meclis'te tansiyonu yükselten bir başka konu ise 'Atatürk polemiği oldu. İlk olarak CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AK Parti'yi "Mustafa Kemal’e hıncınız var, İnönü’ye hıncınız var." diyerek suçladı.

AK PARTİLİ ELİTAŞ: "ATATÜRK DİYEMEYENİ İL BAŞKANI YAPIYORSUNUZ"

Meclis kürsüsünde ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Canan Kaftancıoğlu ile karşılık vererek “'Ben Mustafa Kemal'e ‘Atatürk’ demekten imtina ediyorum.'diyen kişiyi hâlâ İl Başkanı olarak tutuyorsunuz. İsmet İnönü, cumhurbaşkanı olduğu dönemde paralardan Atatürk resmini kaldırdı, milletin gönlünden kaldıramadı." ifadelerin kullandı.

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"12 KEZ 'ATATÜRK' DEDİ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bu sözlere “Canan Kaftancıoğlu 9 Eylül gününde Halk TV yayınında üst üste 12 kez 'Atatürk' diyor, bu video yayınlandı." ifadeleriyle karşılık verdi.


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Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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