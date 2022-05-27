AK Partili Eyüp Özsoy'un Kılıçdaroğlu için 'fareler gibi kaçtı' ifadesi Meclis'i karıştırdı, Özgür Özel çılgına döndü

TBMM'de 15 Temmuz hain darbe gecesi üzerinden başlayan tartışma, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleriyle tırmandı.
AK Parti Milletvekili Özsoy, yaptığı konuşmada "Buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. 15 Temmuz gecesi kimin fareler gibi kaçtığını kimin de aslanlar gibi mücadele ettiğini milletimiz çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.
Özsoy'un bu sözleri sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel adeta çılgına döndü. Bir anda ayağa kalkan Özel, "Bir partinin genel başkanına, bir milletvekiline bu sözü kimse söyleyemez. Bu sözlere işlem yapmanız lazım. Ara istiyoruz..." diye seslendi.
Tartışmanın ardından genel kurula ara verildi.
Meclis'te tansiyonu yükselten bir başka konu ise 'Atatürk polemiği oldu. İlk olarak CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AK Parti'yi "Mustafa Kemal’e hıncınız var, İnönü’ye hıncınız var." diyerek suçladı.
Meclis kürsüsünde ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Canan Kaftancıoğlu ile karşılık vererek “'Ben Mustafa Kemal'e ‘Atatürk’ demekten imtina ediyorum.'diyen kişiyi hâlâ İl Başkanı olarak tutuyorsunuz. İsmet İnönü, cumhurbaşkanı olduğu dönemde paralardan Atatürk resmini kaldırdı, milletin gönlünden kaldıramadı." ifadelerin kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bu sözlere “Canan Kaftancıoğlu 9 Eylül gününde Halk TV yayınında üst üste 12 kez 'Atatürk' diyor, bu video yayınlandı." ifadeleriyle karşılık verdi.