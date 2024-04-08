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AK Partililer ile Yeniden Refah Partililer birbirine girdi: Meydan kavgasında taşlar ve sopalar konuştu

08.04.2024 11:47
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Seçim bitse de kavgaları bitmedi. 2023 seçimlerinin ardından büyük çekişme yaşayan AK Parti ile Yeniden Refah Partisi'nin seçmenleri, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki seçim sonuçları nedeniyle dün akşam taşlarla ve sopalarla kavgaya tutuştu. O anlardaki görüntüler akılalmaz kavganın boyutunu gözler önüne serdi.

Silopi’de seçim kavgası çok sayıda kişinin yaralanmasıyla son buldu. Çalışkan beldesinde seçimi kazanan Tosun ve kaybeden Yiğit ailelerinin tartışması büyüyünce devreye taşlar ve sopalar girdi.

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AK PARTİ ADAYI KAZANDI

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde AK Partili mevcut belediye başkanı Nadir Tosun yüzde 57.54 ile yeniden başkan seçilirken, Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit ise yüzde 41.70 oy alarak ikinci oldu.

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ADAYLARIN AİLELERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Dün akşam saatlerinde Tosun ve Yiğit aileleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

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ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kavgada 7 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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GERGİNLİK DEVAM EDEREN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırdı. Gerginliğin sürdüğü beldede jandarma, geniş güvenlik önlemi aldı.

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Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazı kişiler ifadelerini almak üzere jandarma merkezine götürüldü.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak Yeniden Refah Partisi ak parti
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