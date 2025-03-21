Akademisyenler endişeli! Whatsapp konuşmalarında o politikayı eleştirdiği için ülkeye alınmadı...

Fransa Eğitim ve Araştırma Bakanı Philippe Baptiste’in açıklamalarına göre, ismi açıklanmayan bir bilim insanı, ABD’de düzenlenen bir konferansa katılmak için ülkeye giriş yaptı ancak göçmenlik memurları tarafından durduruldu. Telefon incelemesi sırasında, akademisyenin Donald Trump yönetiminin bilim politikalarını eleştiren mesajları tespit edildi ve bu nedenle ülkeye girişine izin verilmedi.

AKADEMİSYENLER ENDİŞELİ

Fransa, ABD'nin bu kararına sert tepki gösterdi. Bakan Baptiste, yaşanan durumu ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlık ilkelerine aykırı olarak nitelendirerek, "Bilim insanlarının fikirlerini özgürce paylaşabilmesi gerekir" dedi. Ayrıca, ABD’de çalışan birçok akademisyenin benzer durumlar nedeniyle endişeli olduğunu belirtti.

ÇALIŞMALARA OLUMSUZ ETKİ

Bu olay, Trump döneminde bilimsel araştırmalara ayrılan fonlardaki ciddi kesintilerin ve kamusal tasarruf politikalarının bilim dünyasında yarattığı baskıları bir kez daha gündeme getirdi. Akademik camia, bu politikaların bilimsel çalışmalar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını savunarak eleştirilerini dile getirmişti.