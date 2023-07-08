Akan trafikte bir anda aracın önüne atladı! Ceketinin fermuarını açıp göğüslerini gösterdi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler yoğun bir şehir trafiği esnasında seyir halindeki bir aracın kamerasından kaydedildi. Aniden yola atlayan kadın yaya dışında araç sorunsuz bir şekilde ilerliyordu. Kadın bir anda arabanın önüne atladı. Sürücü ani bir frenle durdu ve kaza son anda engellendi. Kadın yaya ise sürücüden ilginç bir yöntemle özür diledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülere, “Yanlış yaptığını biliyordu ve elinden gelen en iyi şekilde özür diledi” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri kısa sürede yorum yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu hareket savaşı dahi bitirebilir” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Kamera bunu çekmeseydi kimse ona inanmazdı” yorumunu ekledi.