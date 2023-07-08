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Akan trafikte bir anda aracın önüne atladı! Ceketinin fermuarını açıp göğüslerini gösterdi... Sosyal medya bunu konuşuyor

08.07.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da çekildiği tahmin edilen araç kamerası görüntüleri ilginç bir ana sahne oldu. Akan trafikte karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın bir anda arabanın önüne atladı. Sürücünün refleksle frene basması sonucunda herhangi bir kaza yaşanmadı. Bunun üzerine kadın yaya ceketinin fermuarını açarak göğüslerini gösterdi ve sürücüden kendine göre özür diledi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler yoğun bir şehir trafiği esnasında seyir halindeki bir aracın kamerasından kaydedildi. Aniden yola atlayan kadın yaya dışında araç sorunsuz bir şekilde ilerliyordu. Kadın bir anda arabanın önüne atladı. Sürücü ani bir frenle durdu ve kaza son anda engellendi. Kadın yaya ise sürücüden ilginç bir yöntemle özür diledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medyada kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülere, “Yanlış yaptığını biliyordu ve elinden gelen en iyi şekilde özür diledi” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri kısa sürede yorum yağmuruna tuttu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu hareket savaşı dahi bitirebilir” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Kamera bunu çekmeseydi kimse ona inanmazdı” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya

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