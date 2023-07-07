Mağazada bir anda ortalık karıştı! “Metres” diye bağırıp saldırdılar... Kıyafetlerini çıkartmaya zorlayıp saçlarını kestiler

Çin’de yaşanan bir olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Bir giyim mağazasında orta yaşlı kadınlardan oluşan bir grup adeta çete gibi dükkanı bastı ve metres olmakla suçlanan genç kadının etrafını sardı. Etrafı sarılan kadının kıyafetlerini çıkartmak için harekete geçen kadınlar, genç kadının yüksek sesle özür dilemesine ve yalvarmasına aldırış dahi etmedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Yarı giyinik bir şekilde mağazanın kapısında dışarı doğru sürüklenmeden önce intikamın bir parçası olarak genç kadının saçları da kesildi. Şoke edici görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadın saldıranları eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Birini suçlamak istiyorsan, önce kocanı cezalandırmalısın” yorumunu ekledi.