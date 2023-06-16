Bu kadarı da ‘pes’ dedirtti! Sıcak havalardan bunaldı... Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

İngiltere’nin Salisbury şehrindeki Wiltshire bölgesinde bulunan Queen Elizabeth Gardens’ta kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Görgü tanıkları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada ifşa edilen görüntüler ilk olarak ismi açıklanmayan adam gömleği ile pantolonunu çıkartmasıyla başlıyor. Çıplak kalan adam daha sonrasında ise yanında bulunan bir ağaca sarılarak onu öpüyor.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Sıcak havanın tadını çıkartmak için parka gelen 25 kişinin olduğunu dile getiren görgü tanığı olaya ilişkin olarak ise, “Arkadaşlarımdan biriyle parkta yürüyorduk ve bir adamın ağaca sarıldığını gördük. Bunu ilginç bulunca izlemeye başladık. Pantolonunu indirince cep telefonuyla kaydetmeye başladık. Tüm kıyafetlerini çıkartıp ağacı öpmeye başladı. Kaydetmeyi bıraktıktan sonra polis geldi ve adamı tutukladı” dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Wiltshire Polisi'nden bir sözcü yaptığı açıklamada "40'lı yaşlarındaki bir adam, halktan çıplak bir adamla ilgili birkaç ihbar alınmasının ardından polis memurlarının saat 16.30'dan kısa bir süre sonra Queen Elizabeth Gardens'a çağrılmasıyla uygunsuz teşhir şüphesiyle tutuklandı. Gözaltına alınan şahıs, sorgusu devam ederken tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı." ifadeleri kullanıldı.