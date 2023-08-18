HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Kadın çalışan metrelerce sürüklendi

Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Kadın çalışan metrelerce sürüklendi

18.08.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda feci bir trafik kazası meydana geldi. H.B.B. isimli şahıs, yıkamak için emaneten aldığı otomobille, akaryakıt istasyonunda çalışan kadına çarptı. Kaza sonrası H.B.B. olay yerinden kaçarken, metrelerce sürüklenen talihsiz kadının başına 7 dikiş atıldı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Kadın çalışan metrelerce sürüklendi

Feci kaza, geçtiğimiz çarşamba gecesi saat 04.00 sıralarında İzmir Çevre Yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyon çalışanlarından Mehtap M. (37) ve yanındaki mesai arkadaşı hortumla yerleri suladıkları esnada, istasyona gelen H.B.B., idaresindeki otomobil kadın çalışana çarptı. Erkek çalışan saniyelerle kendisini kurtarırken, Mehtap M., çarpmanın etkisiyle metrelerce sürükledi.

YARALI KADININ BAŞINA 7 DİKİŞ ATILDI

İstasyon çalışanları hemen yaralı Mehtap M.’nin yardımına koşarken, araç sürücüsü ise hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi istasyon içerisinde yapılan yaralı kadın çalışan, ambulansa alınarak çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehtap M.’nin başına 7 dikiş atıldığı ve ayak parmağında kırık olduğu öğrenildi. Ayrıca Mehtap M.’nin sürücüden de şikayetçi olduğu belirtildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan feci kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; istasyona gelen aracın kadın çalışana çarptığı, erkek çalışanın saniyelerle kazadan kurtulduğu, savrulan kadının metrelerce sürüklendiği ve otomobilin olay yerinden kaçtığı görülüyor.

YIKAMAK İÇİN ALDIĞI ARAÇLA ÇARPIP KAÇMIŞ

Öte yandan, aracın bir başkası tarafından H.B.B.’ye yıkaması için emaneten verildiği ve yaşanan kazanın ardından aracı asıl kullanan şahsın otomobilde zarar olduğunu görmesi üzerine durumu emniyete giderek bildirdiği, şüpheli H.B.B.’nin de polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cem Uzan'ın 100 bin Euro ödüllü 'After Party'si gündem oldu! Cüneyt Özdemir'den bomba yorum: "Şato tutacaklarmış, orada kim kime dum duma!Cem Uzan'ın 100 bin Euro ödüllü 'After Party'si gündem oldu! Cüneyt Özdemir'den bomba yorum: "Şato tutacaklarmış, orada kim kime dum duma!
Trump'ı 'risin'le zehirlemeye çalışmıştı...Trump'ı 'risin'le zehirlemeye çalışmıştı...
MHP ile İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar!MHP ile İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar!
Anahtar Kelimeler:
İzmir akaryakıt istasyonu kaza

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.