Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Kadın çalışan metrelerce sürüklendi

Feci kaza, geçtiğimiz çarşamba gecesi saat 04.00 sıralarında İzmir Çevre Yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyon çalışanlarından Mehtap M. (37) ve yanındaki mesai arkadaşı hortumla yerleri suladıkları esnada, istasyona gelen H.B.B., idaresindeki otomobil kadın çalışana çarptı. Erkek çalışan saniyelerle kendisini kurtarırken, Mehtap M., çarpmanın etkisiyle metrelerce sürükledi.

YARALI KADININ BAŞINA 7 DİKİŞ ATILDI

İstasyon çalışanları hemen yaralı Mehtap M.’nin yardımına koşarken, araç sürücüsü ise hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi istasyon içerisinde yapılan yaralı kadın çalışan, ambulansa alınarak çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehtap M.’nin başına 7 dikiş atıldığı ve ayak parmağında kırık olduğu öğrenildi. Ayrıca Mehtap M.’nin sürücüden de şikayetçi olduğu belirtildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan feci kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; istasyona gelen aracın kadın çalışana çarptığı, erkek çalışanın saniyelerle kazadan kurtulduğu, savrulan kadının metrelerce sürüklendiği ve otomobilin olay yerinden kaçtığı görülüyor.

YIKAMAK İÇİN ALDIĞI ARAÇLA ÇARPIP KAÇMIŞ

Öte yandan, aracın bir başkası tarafından H.B.B.’ye yıkaması için emaneten verildiği ve yaşanan kazanın ardından aracı asıl kullanan şahsın otomobilde zarar olduğunu görmesi üzerine durumu emniyete giderek bildirdiği, şüpheli H.B.B.’nin de polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

İHA

