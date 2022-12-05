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Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

05.12.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Zeki Alasya, Cezmi Baskın ve Onur Şan gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisi, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından biri. Akasya Durağı'nda Sinan ve Gülbin'in oğlu Can'a hayat veren Erimşah Bora son haliyle şaşkına çevirdi.

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

2008-2012 yılları arasında ekrana gelen Akasya Durağı dizisi ile akıllara kazınan çocuk yıldız Erimşah Bora, yıllar içindeki değişimiyle 'yok artık' dedirtti.

Çiçek Taksi dizisinin devamı niteliğinde çekilen Akasya Durağı dizisi, samimi hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bir dönem Türk izleyicisinin gönlüne taht kurmuştu.

Akasya Durağı'nda görev yapan taksi şoförlerinin mesleki maceraları ve özel hayatlarını konu alan dizi, tam 5 sezon boyunca ekrana geldi.

Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra sırra kadem bastı.

Şimdilerde 24 yaşında olan Erimşah Bora, son haliyle pes dedirtti.

Akasya Durağı'nın Can'ı son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Sosyal medya hesabını gizli kullanan Bora'nın değişimini görenler, şaşkınlığını gizleyedi.

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