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Akasya Durağı'nın yaramaz Can'ı Erimşah Bora son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

05.12.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Levent Ülgen, Zeki Alasya, Cezmi Baskın ve Onur Şan gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisi, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından biri. Akasya Durağı'nda Sinan ve Gülbin'in oğlu Can'a hayat veren Erimşah Bora son haliyle şaşkına çevirdi.

Akasya Durağı'nın yaramaz Can'ı Erimşah Bora son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

2008-2012 yılları arasında ekrana gelen Akasya Durağı dizisi ile akıllara kazınan çocuk yıldız Erimşah Bora, yıllar içindeki değişimiyle 'yok artık' dedirtti.

Çiçek Taksi dizisinin devamı niteliğinde çekilen Akasya Durağı dizisi, samimi hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bir dönem Türk izleyicisinin gönlüne taht kurmuştu.

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Akasya Durağı'nda görev yapan taksi şoförlerinin mesleki maceraları ve özel hayatlarını konu alan dizi, tam 5 sezon boyunca ekrana geldi.

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra sırra kadem bastı.

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Şimdilerde 24 yaşında olan Erimşah Bora, son haliyle pes dedirtti.

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Sosyal medya hesabını gizli kullanan Bora'nın değişimini görenler, şaşkınlığını gizleyedi.

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

İŞTE SON HALİ

Akasya Durağı'nın Can'ı son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı son haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti


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