Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Akdeniz’in Sibiryası olarak kabul edilen Göksun ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu

Akdeniz’in Sibiryası olarak kabul edilen Göksun ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu

12.01.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta kış şartlarının ağır geçmesi ve havasının çok soğuk olması nedeniyle "Akdeniz’in Sibiryası" olarak adlandırılan Göksun ilçesinde kar yağışı sonunda kartpostallık görüntüler oluştu.

Akdeniz’in Sibiryası olarak kabul edilen Göksun ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu

Kahramanmaraş’ta kış şartlarının ağır geçmesiyle bilinen Göksun’da kar yağışı sonunda muhteşem görüntüler ortaya çıktı.
Doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, Kahramanmaraş’ın genelde havasının Akdeniz iklimini taşıdığını belirterek, “Göksun yazın serin, kışın soğuk havası ve yoğun kar yağışı olduğundan dolayı ’Akdeniz’in Sibiryası’ olarak nitelendiriliyor. Bu tanım gerçekten doğrudur. 7 yıldan beri Göksun ilçesindeyim. Yazı da kışı da muhteşem. Kışın kartpostallık manzaralara her zaman rastlamak mümkün. Yeşilliği ve göletlerinin fazla olması nedeniyle görsellik de mükemmel oluyor. Bütün herkesi her mevsimi ayrı güzel olan Göksun’a bekliyorum” dedi.

(İHA)

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hem kayak hem de yamaç paraşütü! Manzaranın tadını çıkarttılarErgan Dağı Kayak Merkezi'nde hem kayak hem de yamaç paraşütü! Manzaranın tadını çıkarttılar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel içerikli film yıldızı Lisa Ann'ın aşk itirafı şaşırttı! “En iyisi basketbolcular”Cinsel içerikli film yıldızı Lisa Ann'ın aşk itirafı şaşırttı! “En iyisi basketbolcular”
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Dünyanın ilk 5 yıldızlı deve oteli! Geceliği 107 dolarDünyanın ilk 5 yıldızlı deve oteli! Geceliği 107 dolar
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Dolgularını çıkarttı! Dudaklarının son haline inanamadı

Bir dönemin yetişkin film yıldızıydı! “En iyisi basketbolcular”

Bir dönemin yetişkin film yıldızıydı! “En iyisi basketbolcular”

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Doğal halini paylaştı! İki fotoğraf arasındaki farklar şaşırttı

Türkiye’ye geldi, bambaşka biri olarak döndü! Gittiği falcı...

Türkiye’ye geldi, bambaşka biri olarak döndü! Gittiği falcı...

İlginizi Çekebilir

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Kendini ölümünü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Kendini ölümünü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Sherlock Holmes’u geçti! Kimsenin aklına gelmeyen yöntem...

Sherlock Holmes’u geçti! Kimsenin aklına gelmeyen yöntem...

4 yaşında ‘en güçlü çocuk’ seçilmişti! Görenler tanıyamadı

4 yaşında ‘en güçlü çocuk’ seçilmişti! Görenler tanıyamadı

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.