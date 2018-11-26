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'Akil İnsanlar'dan Oslo'da dikkat çeken toplantı! Akıllara o soru geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

'Akil İnsanlar' heyetinde yer alan isimler, Norveç'in başkenti Oslo'da bir araya geldi. Dikkat çeken buluşmaya ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

'Akil İnsanlar'dan Oslo'da dikkat çeken toplantı! Akıllara o soru geldi

Democratic Progress Institute (DPI) ya da Türkçe adıyla Demokratik Gelişim Enstitüsü Başkanı Kerim Yıldız, geçen aylarda dikkat çeken sözler sarf etmişti. Yıldız, Kürt sorununun çözümü için umutlu olduğunu vurgularken, yeniden inşaya girilebileceğini ifade etmişti.

Yıldız, "Süreç başlamak zorunda birileri istediği için değil, Türkiye ve bölgenin içinde bulunduğu durumdan dolayı, bir süreç başlamak zorunda. Kim başlatır? Tabi ki çatışmada yer alanlar, özellikle hükümet kesimi. Mevcut durumda ise hala umudumu koruyorum çünkü bir temel var ve üzerinde gelişebilir. Yeter ki isteyelim" diye belirtmişti.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kerim Yıldız'ın bu açıklamaları hafızlardaki yerini korurken, Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rudaw'da çalışan gazeteci Ayser Çınar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı.

YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ Mİ?

Paylaşımında, Kürt sorununun çözümüne yönelik oluşturulan, "Akil İnsanlar" heyetinde yer alan isimlerin, Norveç'in başkenti Oslo'da "çözüm sürecinin" artılarını ve eksilerini masaya yatırdığını ifade eden Çınar, "Yeni bir süreç mümkün mü peki" diye sordu.

Fotoğrafta, ünlü oyuncu Kadir İnanır, eski İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, eski Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu, Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur gibi isimler yer aldı.

Ufuk Uras'ın önünde DPI logolu kağıtların olması ise dikkat çekti. Uras, Oslo'dan ayrılışını sosyal medya hesabından, "Oslo'ya veda" şeklinde duyurdu.

İşte o fotoğraf:

dpi

İşte Ayser Çınar'ın o paylaşımı:

ara

İşte Ufuk Uras'ın o paylaşımı:

osloya_veda

ODA TV

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Anahtar Kelimeler:
Oslo akil adamlar Çözüm Süreci

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sorun yok koyunlar bu sefer de alkış tufanına tutarlar.
bizleri akılsız yerine koyarak başımıza akıllı(akil) insanlar getirerek ve bunlara dokunulmazlık zırhı giydirerek benim vatanıma ihanet edenler ve bu ihanet edenlere oy verenler sizlere sonsuza kadar hakkımı haram edeceğim. sizleri ALLAH affetse bile ben sizleri sonsuza kadar affetmeyeceğim. hepinizin canı CEHENNEME.
beyaz türklerimiz bembeyaz türklerimiz ile bembeyaz kürtler hazır olun sıkı durun bunu terörler masaya oturma şeklinde eleştirip saldıracaklar
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