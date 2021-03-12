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Akıl sağlığı uzmanları: Meghan, Harry'e ilham oldu

12.03.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Akıl sağlığı uzmanları: Meghan, Harry'e ilham oldu

Akıl sağlığı uzmanları, Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararını ve sansasyonel ayrılık sürecini değerlendirdi.

Ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'in bu hafta Prens Harry ve Meghan Marke'la yaptığı röportaj, Kraliyet Ailesi içindeki tartışmaları ve çiftin hissettiği derin acıyı gözler önüne serdi.

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Hem basında hem de sosyal medyada birçok kişi, Harry'nin annesi Prenses Diana'nın 1997'de ölümünden kaynaklanan, Markle'ın da Kraliyet Ailesi'ne katıldıktan sonra yaşağı travmalardan bahsederken, uzmanlar da sancılı ayrılış sürecini farklı yönlerden yorumladı.

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Independent Türkçe'nin haberine göre; travma konusunda uzmanlaşmış ABD'li psikiyatrist Dr. Bessel van der Kolk, Prens Harry'nin annesini kaybettikten sonra yaşadıklarına dair fikir verebilecek değerlendirmelerde bulundu. "Anneyi çocukken kaybetmek bireylerin kimliğini kesinlikle şekillendirir çünkü merkezi bir ilişki kopmuş olur ve temel güvenlik duygusu etkilenir" diyen psikiyatrist, sözlerini şöyle sürdürdü:

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Annesinin incitildiğini veya küçük düşürüldüğünü gören küçük bir çocuk, annesi için daha fazlasını yapamadığını düşünür ve derin bir şefkat ve muhtemelen derin bir suçluluk duygusu hisseder.

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Terapist ve ilişki uzmanı Nedra Glover Tawwab ise Harry ve Meghan'ın seçiminin, aile içindeki sınırların olumlu bir örneğini teşkil ettiğini söyledi. Bireylerin akıl sağlığını korumak için ilişkilerinde gerçek veya mecazi sınırlar çizdiğini ifade eden Tawwab, "Bu hikaye beni gerçekten heyecanlandırdı çünkü arzu edilen hayatı yaratmanın ne kadar önemli olduğundan sıklıkla bahsederim" dedi.

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Tawwab'a göre kraliyete mensup olmayanlar için bu süreç, genellikle gençlik döneminde, üniversite için evden ayrılmayla başlıyor. Böylece genç bir yetişkin, kendi kurallarına göre yaşama şansını elde ediyor ve bu da kendini gerçekleştirmesini sağlıyor. Markle'ın, Harry'den farklı olarak üniversiteye ailesinden uzakta gittiğini ve zaten başka bir kültürden geldiğini aktaran terapist, Sussex düşesinin eşine ilham olduğunu düşünüyor.

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Tawwab'a göre, gençlerin ailesiyle arasına sınır koyması, ebeveynlerin veya yaşlıların kırılmasına neden olabilir. Business Insider'a konuşan terapist, "Aile, çocuğunun geleneği bozmayı ve kendi işini yapmayı tercih edeceğini anladığında rahatsız olabilir" dedi. Prens Harry'nin, kraliyet görevinden istifa ettikten sonra babası Prens Charles'ın telefonlara çıkmadığını söylemesi de terapistin düşüncelerini destekler nitelikte.

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