Akıl sağlığı uzmanları: Meghan, Harry'e ilham oldu

Ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'in bu hafta Prens Harry ve Meghan Marke'la yaptığı röportaj, Kraliyet Ailesi içindeki tartışmaları ve çiftin hissettiği derin acıyı gözler önüne serdi.

Hem basında hem de sosyal medyada birçok kişi, Harry'nin annesi Prenses Diana'nın 1997'de ölümünden kaynaklanan, Markle'ın da Kraliyet Ailesi'ne katıldıktan sonra yaşağı travmalardan bahsederken, uzmanlar da sancılı ayrılış sürecini farklı yönlerden yorumladı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; travma konusunda uzmanlaşmış ABD'li psikiyatrist Dr. Bessel van der Kolk, Prens Harry'nin annesini kaybettikten sonra yaşadıklarına dair fikir verebilecek değerlendirmelerde bulundu. "Anneyi çocukken kaybetmek bireylerin kimliğini kesinlikle şekillendirir çünkü merkezi bir ilişki kopmuş olur ve temel güvenlik duygusu etkilenir" diyen psikiyatrist, sözlerini şöyle sürdürdü:

Annesinin incitildiğini veya küçük düşürüldüğünü gören küçük bir çocuk, annesi için daha fazlasını yapamadığını düşünür ve derin bir şefkat ve muhtemelen derin bir suçluluk duygusu hisseder.