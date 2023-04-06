Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Akılalmaz görüntüler! Kızını öldürdüğü iddia edildi... Cansız bedenini yere yatırarak üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızını öldürdüğü iddia edildi... Cansız bedenini yere yatırarak üzerinden böyle atladı

06.04.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızının ölümünde rol oynadığından şüphelenilen Nijeryalı bir kadın, cezalandırılmamak için masumiyetini kanıtlamak zorunda kaldı. Çevresindeki kalabalığın ısrarı üzerine anne suçsuz olduğunu ispat etmek için kızının cansız bedeninin üzerinden atladı. O anlar saniye saniye çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Akılalmaz görüntüler! Kızını öldürdüğü iddia edildi... Cansız bedenini yere yatırarak üzerinden böyle atladı

Nijerya’da yaşayan Ogochukwu isimli genç bir kızın hayatını kaybetmesi yaşadığı köydeki halkı tedirgin etti. Bölgedekilerin genç kızın ölümünden annesi Azuka Emene’yi sorumlu tuttu.

2

Kızını kaybeden anne suçsuz olduğunu ispat etmek için çevredekilerin baskısıyla ilginç bir yola başvurdu. Anne yere yatırılan kızının cansız bedeni üzerinden kendisini izleyen kalabalığın gözünü önünde atladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

kapak3

Ogochukwu’nun ölümünün ardından anne Azuka Emene hakkındaki suçlamaları reddetti. Yaslı anne masumiyetini kanıtlamak için köy halkı tarafından kızının cesedinin üzerinden atlamaya zorlandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

İlginizi Çekebilir

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

 Her şeyi kendisi hazırladı! Kocasını bakıcıyla evlendirdi

Her şeyi kendisi hazırladı! Kocasını bakıcıyla evlendirdi

 Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havada korku dolu dakikalar: Uçağa kobra yılanı girdi!Havada korku dolu dakikalar: Uçağa kobra yılanı girdi!
Tanga iç çamaşırıyla kayalara tırmandı! Kimse onu durduramadıTanga iç çamaşırıyla kayalara tırmandı! Kimse onu durduramadı
Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti... Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...
Anahtar Kelimeler:
Nijerya ceset ölüm

En Çok Okunan Trend Haberler

Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildiler

Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildiler

Tanga iç çamaşırıyla kayalara tırmandı! Kimse onu durduramadı

Tanga iç çamaşırıyla kayalara tırmandı! Kimse onu durduramadı

Tüm kamyon şoförlerini unutun! Müstehcen pozlarıyla...

Tüm kamyon şoförlerini unutun! Müstehcen pozlarıyla...

Ayna pozu nefesleri kesti! Bluzunu yukarı doğru kıvırıp...

Ayna pozu nefesleri kesti! Bluzunu yukarı doğru kıvırıp...

İlginizi Çekebilir

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..." Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahminine gündem olan yanıt

"Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..." Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahminine gündem olan yanıt

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.