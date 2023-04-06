Akılalmaz görüntüler! Kızını öldürdüğü iddia edildi... Cansız bedenini yere yatırarak üzerinden böyle atladı

Nijerya’da yaşayan Ogochukwu isimli genç bir kızın hayatını kaybetmesi yaşadığı köydeki halkı tedirgin etti. Bölgedekilerin genç kızın ölümünden annesi Azuka Emene’yi sorumlu tuttu.

Kızını kaybeden anne suçsuz olduğunu ispat etmek için çevredekilerin baskısıyla ilginç bir yola başvurdu. Anne yere yatırılan kızının cansız bedeni üzerinden kendisini izleyen kalabalığın gözünü önünde atladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Ogochukwu’nun ölümünün ardından anne Azuka Emene hakkındaki suçlamaları reddetti. Yaslı anne masumiyetini kanıtlamak için köy halkı tarafından kızının cesedinin üzerinden atlamaya zorlandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.