Bir rögara düştü ve vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

59.000 takipçisiyle paylaştığı bir gönderide Grace, bir anlık dikkatsizliğinin başına açtıklarını paylaştı. "Bir rögara düşmenin, vajinamın yarılmasının, çırılçıplak hastaneye kaldırılmanın ve en az 20 kişinin vajinama bakmasının nasıl bir his olduğunu hatırladığımda ben" başlığıyla paylaştığı video, kısa sürede viral oldu.

RÖGARA DÜŞTÜ

Geçen yıl kış aylarında, sevgilisinin onu ziyaret ettiği bir haftasonu kaldığı yurt odasına dönerken, karşıdan gelen scooter'lı bir adamı fark etti. Yoldan çekilmek için hızlı bir hamle yapan Grace, farkında olmadan bir rögar boşluğuna denk geldi. Tek bacağının su kapağına benzer dar rögar deliğine girmesiyle ne olduğunu şaşıran genç kadın, diğer bacağının hala kaldırımda olduğunu ve vajinasının da rögarın kapağına çarptığını söyledi.

AMBULANS ÇAĞIRDILAR

Ancak birkaç dakika içinde işler değişti ve Grace vajinasında korkunç bir ısınma hissetmeye başladı. Ayağa kalktığında ise resmen kan boşaldı. Kaldığı yurt odasına kısa bir mesafede oldukları için hızla odasına gitmek istedi çünkü yarasını kendisi temizlemek istiyordu. Kız arkadaşı ise hastaneye gitmeleri gerektiğini söyledi ve ambulans çağırdı.

ÇIRILÇIPLAK YAKALANDI

Onları beklerken Grace'in kanaması hala devam ediyordu. Etrafı batırmamak için banyoya gidip soyunduğunu ve kanın akmasına izin verdiğini söyleyen Grace, sağlık görevlilerinin onu banyoda çırılçıplak halde kıvranırken bulduklarını ve hızla hastaneye kaldırdıklarını söyledi. Beş sağlık görevlisi olmasına rağmen, Grace ve kanayan vajinasıyla ne yapacaklarına karar vermekte zorlandılar ve hızla hastaneye ulaştılar.

20 DOKTOR İLGİLENDİ

Genç kadın burada olanları "Hastaneye vardığımda dönüşümlü olarak yaklaşık 20 doktor odama girip, çarşafı kaldırdı ve vajinama baktı.'' diye anlattı. Olayın ardından tedavi gören ve sağlığına kavuşan Grace, "Çok şanslıydım ve herhangi bir dikişe veya herhangi bir şeye ihtiyacım olmadı. Ama yine de muhtemelen tüm hayatımın en travmatik deneyimlerinden biriydi." diye konuştu.



