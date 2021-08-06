Akılalmaz olay! Daha fazla zevk almak istedi, penisinden oldu

38 yaşındaki bir adam mastürbasyon yaparken penisine kilit taktı ancak bu hikayenin sonu hiç iyi bitmedi.

Kilidin anahtarını kaybeden ve penisi iki hafta boyunca kilit içinde kalan adam penisinin kangren olması nedeniyle cinsel organını kaybetti.

Utancından doktora gidemeyen ancak ağrılara daha fazla dayanamayarak annesinin ısrarı üzerine doktora başvuran adam bu süre zarfında penisinin şişerek enfeksiyon kapmasına neden oldu. Doktorlar her ne kadar cinsel organı kurtarmak için mücadele etse de her şey için çok geçti.

Adı verilmeyen adamın annesi oğlunun neden böyle bir şeye başvurduğunu ise şöyle anlatıyor: pandemi döneminde oğlum evde oldukça sıkıldı ve bir kız arkadaşı yok. Bana bunu sıkıldığı için yaptığını ve bundan haz aldığını söyledi. Beni böyle utandırdığı için ona kızdım ve bir daha yapmamasını söyledim.

OPERASYON YARIM SAAT SÜRDÜ

Doktorlar, kilidi kesmek için elektrikli bir kesicinin yanı sıra onu korumaya yardımcı olmak için bir metal levha ve su kullanarak adamın sıkışan penisi üzerinde yarım saatten fazla zaman harcadı. Raporlara göre, adama daha sonra enfeksiyona yardımcı olması için antibiyotik verildi, ancak doktorlar cinsel organı kurtaramadı.



