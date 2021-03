Utandıran an! Heyecan arayan adamın cinsel organı kapı deliğine sıkıştı acillik oldu

KAPIYLA BERABER ACİL SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan uzmanlar, erektil disfonksiyon hapının saatlerce etkisini gösterebileceğini, penisin şişmeye devam edeceğini ve bu da dolaşımını ve sonunda penisini kaybetmesine yol açabileceğini açıkladılar. Erik kapının bir bölümüyle beraber acil servise kaldırıldı.

OLAY ANI CANLANDIRILDI

Geçen günlerde gerçekleşen bu olayın canlandırma çekimleri yapıldı ve TLC'Nin Sex Sent Me to the ER (Beni Acillik Eden Seks) adındaki reality şovda yayınlandı.