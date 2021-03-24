Utandıran an! Heyecan arayan adamın cinsel organı kapı deliğine sıkıştı acillik oldu

Çiftin fantezisi kapalı kapılar ardında kalmadı tüm dünyanın bildiği bir olaya dönüştü. Erik, kız arkadaşıyla yatak odası kapısının anahtar deliğinden seks yapmaya çalıştıktan sonra kendisini acil serviste buldu. Öyle ki adamın cinsel organı tahmin edilebileceği gibi deliğe sıkışmıştı.

Olay sonrası adamın içinde bulunduğu durum yardım ekiplerinin gelmesiyle çözülebildi. Tuhaf olay sonrası röportaj veren Erik şöyle konuştu: ''Kız arkadaşım Erika ile aktif bir cinsel yaşama sahibiz. Sanırım biraz da heyecan aramayı seviyoruz. Ancak Katie’nin inanılmaz seks isteklerine ayak uydurmak gerçekten zor. Ona söylemeden olay günü erektil disfonksiyon ilacı almıştım kapı deliğine penisimi soktuğum iyice şişmeye başladı ve onu çıkaramadım. İlaçtan çok fazla aldığımı biliyordum. Penisim bu kapı deliğine sıkıştı ve hayatım boyunca hiç bu kadar dayanılmaz acı çekmedim.''

KENDİ YÖNTEMLERİYLE ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞTILAR

Kız arkadaş Katie de, "Erkek arkadaşımın penisinin morlaştığını gördüğümde, sadece penisini kaybedebileceğini düşünüyordum. Bölgeye tereyağı, şampuan ve losyon sürdüm ama çıkartamadım. Sağlık görevlilerini aramak zorunda kaldım. Çok utandık ama yapabilecek bir şey yoktu'' diye konuşuyor.