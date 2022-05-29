HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Akıllı telefon piyasası şokta: Çin'den gelen haberler pek iyi değil!

Akıllı telefon piyasası şokta: Çin'den gelen haberler pek iyi değil!

29.05.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon piyasası çip krizi ile mücadele ediyor. Çin'den gelen haberler ise pek iyi değil. Verilere göre ülkede piyasaya sürülen cep telefonu sayısı, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 azaldı.

Akıllı telefon piyasası şokta: Çin'den gelen haberler pek iyi değil!

Çip krizi, koronavirüs pandemisi ve savaş etkisi derken akıllı telefon üretiminde aksamalar meydana geliyor. Akıllı telefon denildiğinde akla gelen en büyük pazarlardan biri ise Çin oluyor. Ülkeden gelen son veriler ise son derece dikkat çekti.

YÜZDE 34,2 DÜŞÜŞ!

Çin Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Akademisinin verilerine göre ise ülkede nisanda 18,08 milyon cep telefonu piyasaya sürüldü.

Telefon sayısı, 17,69 milyon cep telefonun piyasaya sürüldüğü mart ayına göre artış gösterse de yıllık bazda yüzde 34,2 düşüş kaydetti.

telefon-2

Çin'de telefon satışları azaldı! Milyonlarca satışa rağmen yaşanan kan kaybı büyük şoka neden olduÇin'de telefon satışları azaldı! Milyonlarca satışa rağmen yaşanan kan kaybı büyük şoka neden oldu

Piyasaya sürülen telefonların yüzde 90,9'u yerli şirketlerce üretilirken, 5G özellikli telefonlar 14,59 milyon ile toplam arzın yüzde 80,7'sini oluşturdu.

Çin'de piyasaya sürülen cep telefonu sayısı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,2 gerilemişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni ipuçları: Yakında çıkacak, çok konuşulacak!Yeni ipuçları: Yakında çıkacak, çok konuşulacak!
Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'
Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!
Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi

Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi

Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!

Yeni ucuz konut hamlesi: Arazi kamudan, ev vatandaştan!

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!

Börek yerken yaklaşıp kulağını kesti!

Börek yerken yaklaşıp kulağını kesti!

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

İlginizi Çekebilir

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Final sahnesi olay oldu! Diziden neden ayrıldığını açıkladı

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.