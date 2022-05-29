Akıllı telefon piyasası şokta: Çin'den gelen haberler pek iyi değil!

Çip krizi, koronavirüs pandemisi ve savaş etkisi derken akıllı telefon üretiminde aksamalar meydana geliyor. Akıllı telefon denildiğinde akla gelen en büyük pazarlardan biri ise Çin oluyor. Ülkeden gelen son veriler ise son derece dikkat çekti.

YÜZDE 34,2 DÜŞÜŞ!

Çin Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Akademisinin verilerine göre ise ülkede nisanda 18,08 milyon cep telefonu piyasaya sürüldü.

Telefon sayısı, 17,69 milyon cep telefonun piyasaya sürüldüğü mart ayına göre artış gösterse de yıllık bazda yüzde 34,2 düşüş kaydetti.

Piyasaya sürülen telefonların yüzde 90,9'u yerli şirketlerce üretilirken, 5G özellikli telefonlar 14,59 milyon ile toplam arzın yüzde 80,7'sini oluşturdu.

Çin'de piyasaya sürülen cep telefonu sayısı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,2 gerilemişti. (AA)

