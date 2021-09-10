Sosyal medyanın yeni trendi kısa sürede yayıldı! Islak görünümlü kıyafetler hızla popülerleşiyor

Birkaç yıl öncesinde kadar özellikle abiye kıyafetlerle birlikte kullanılan ıslak saç görünümü modaydı. Islak bir şekilde arkaya taranan saçları hemen hemen her yerde görmeniz mümkündü. Feminen bir hava katan bu görünüm abartılı topuzların yerini almıştı.

2019 yılında Kim Kardashian, ıslak görünümlü elbisesini ıslak model saçlarıyla tamamlamıştı. Bu görüntü bütün moda dünyası tarafından konuşulmuştu. Bu ıslak görünümlü latek elbisesindeki su damlacıkları detayları sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Aradan geçen 2 yılın sonunda yeniden bu görüntü trend oldu.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİLİYOR

2021 yılının kıyafet modasında özellikle boyutlu parçalar ön plana çıkıyor. Mermer görüntüsünden elde edilen dokulu kumaşlar birçok kıyafetin vazgeçilmez unsuru oluyor. Bu yılın trendleri arasına ise ıslak görünümlü boyutlu kıyafetler girdi. Sosyal medyada hızla yayılan akıma ünlü moda markaları da kayıtsız kalmadı. Yeni kreasyonlarında bu parçalara yer vermeye başladı.



