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Sosyal medyanın yeni trendi kısa sürede yayıldı! Islak görünümlü kıyafetler hızla popülerleşiyor

10.09.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin hızlı gelişimi ve sosyal medyanın gündelik hayatın içinde daha aktif rol oynamasıyla beraber her an yeni bir akım oluşuyor. Kısa süre içinde tüm dünyaya yayılan bu trendler milyonlarca kişi tarafından deneniyor. Çoğu zaman ünlü isimler de trendlere ayak uydurmayı tercih ediyor. Son günlerde sosyal medyada ıslak görünümlü elbiseler popülerleşmeye başladı.

Sosyal medyanın yeni trendi kısa sürede yayıldı! Islak görünümlü kıyafetler hızla popülerleşiyor

Birkaç yıl öncesinde kadar özellikle abiye kıyafetlerle birlikte kullanılan ıslak saç görünümü modaydı. Islak bir şekilde arkaya taranan saçları hemen hemen her yerde görmeniz mümkündü. Feminen bir hava katan bu görünüm abartılı topuzların yerini almıştı.

kim kardashian

2019 yılında Kim Kardashian, ıslak görünümlü elbisesini ıslak model saçlarıyla tamamlamıştı. Bu görüntü bütün moda dünyası tarafından konuşulmuştu. Bu ıslak görünümlü latek elbisesindeki su damlacıkları detayları sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Aradan geçen 2 yılın sonunda yeniden bu görüntü trend oldu.

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SOSYAL MEDYADA BEĞENİLİYOR

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2021 yılının kıyafet modasında özellikle boyutlu parçalar ön plana çıkıyor. Mermer görüntüsünden elde edilen dokulu kumaşlar birçok kıyafetin vazgeçilmez unsuru oluyor. Bu yılın trendleri arasına ise ıslak görünümlü boyutlu kıyafetler girdi. Sosyal medyada hızla yayılan akıma ünlü moda markaları da kayıtsız kalmadı. Yeni kreasyonlarında bu parçalara yer vermeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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