Akın akın gidiyorlar! Bayram trafiği... Yoğunluk böyle görüntülendi

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için sabah saatlerinden itibaren yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu Dağı geçişlerinde trafik yoğunluğuna sebep oluyor.

Tatilcilerin sorunsuz yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Ayrıca Bolu Dağı viyadüklerinde arıza yapan küçük ve büyük araçlar nedeniyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor. Köroğlu Rampaları mevkiinde ise yoğun trafik havadan dron ile de görüntülendi.

Yoğun trafiğin cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Otoyolun Düzce kesiminde Gümüşova rampaları, Gölyaka ve Kaynaşlı geçişi, Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler ve Çaydurt, Köroğlu rampaları, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde yoğunluk yaşanıyor. Dinlenme tesisleri girişleri ile otoyoldan çıkış gişelerinde araç yoğunluğunun arttığı görülüyor.

Polis, yoğunluk durumuna göre sürücüleri zaman zaman otoyoldan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Hasarlı kazalar ve araç arızalarının da etkisiyle ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği güzergahta görev yapan polis, karayolları ve jandarma ekipleri, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, bölgedeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. (İHA/AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





