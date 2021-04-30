Akıncı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Akıncı için büyük yüzleşme!

Akıncı dizisini başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi yer alıyor. Dizide ikiliye; Tolga Tekin, Yıldıray Şahinler ve Didem İnselel gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Belli bir kesim tarafından oldukça sevilen ve final kararı ile hayranlarını üzen Akıncı dizisinin yayınlanan yeni fragmanında ise Nergis annesinin nerede olduğunu öğrenmek için daha da derinlere iniyor. Akıncı ise Alman konsolosluğundaki bir davette, en büyük düşmanı ile yüzleşiyor.

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir. Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner.

Orhan bombanın izini takip etmiştir; Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette olacaktır. Ama davete girmek ayrı bir zorluktur. Akıncı bu davette en büyük düşmanı ile yüz yüze gelecektir.

AKINCI YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

AKINCI YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

AKINCI 17. BÖLÜM ÖZET

Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir. Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir. Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir. Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.



