MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Akıncı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Akıncı için büyük yüzleşme!

Akıncı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Akıncı için büyük yüzleşme!

30.04.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının heyecan dolu aksiyon dizisi Akıncı, 30 Nisan Cuma günü 18. Yeni bölümü ile izleyici ile buluşuyor. NT yapım imzalı Akıncı dizisi, bilindiği üzere 20. Bölümü ile ekranlara veda ediyor. Geçtiğimiz bölümde Akıncı, Haritacılar’ın şehri kana boyayacak planını yaptığı bir hamle ile engellemişti. Nergis ise annesinin arkasındaki sırlar için Cevdet’e ulaşmaya çalışmıştı. Kemal ise, velayet için mahkemede beklenmedik birinden bir yardım aldı.

Akıncı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Akıncı için büyük yüzleşme!

Akıncı dizisini başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi yer alıyor. Dizide ikiliye; Tolga Tekin, Yıldıray Şahinler ve Didem İnselel gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Belli bir kesim tarafından oldukça sevilen ve final kararı ile hayranlarını üzen Akıncı dizisinin yayınlanan yeni fragmanında ise Nergis annesinin nerede olduğunu öğrenmek için daha da derinlere iniyor. Akıncı ise Alman konsolosluğundaki bir davette, en büyük düşmanı ile yüzleşiyor.

1

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir. Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner.

Orhan bombanın izini takip etmiştir; Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette olacaktır. Ama davete girmek ayrı bir zorluktur. Akıncı bu davette en büyük düşmanı ile yüz yüze gelecektir.

AKINCI YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

AKINCI YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

AKINCI 17. BÖLÜM ÖZET

Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir. Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir. Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir. Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Usta oyuncu, sevilen diziyle ekranlara döndü!Usta oyuncu, sevilen diziyle ekranlara döndü!
46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'
Anahtar Kelimeler:
atv Büşra Develi Şükrü Özyıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Maldivler'den bikinili poz

Maldivler'den bikinili poz

Haberi duyunca kahroldu: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm

Haberi duyunca kahroldu: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkılmıştı! İkizi olayın iç yüzünü anlattı

Annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkılmıştı! İkizi olayın iç yüzünü anlattı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Sadakatsiz itirafı! "Küfür yağıyor"

Sadakatsiz itirafı! "Küfür yağıyor"

Yeşim Salkım Nihat Hatipoğlu'na isyan etti!

Yeşim Salkım Nihat Hatipoğlu'na isyan etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.