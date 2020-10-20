MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Akıncı dizisinden ilk fragman yayınlandı! Akıncı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Akıncı dizisinden ilk fragman yayınlandı! Akıncı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

20.10.2020 22:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

NTC Medya'nın ATV için hazırladığı yeni dizisi 'Akıncı'nın tanıtım fragmanı yayınlandı. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerde oynayacağı Akıncı dizisin fantastik macera türünde bir yapım. İşte Akıncı dizisi fragmanı ve oyuncuları.

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, ATV'de ekrana gelecek olan Akıncı dizisinde modern bir süper kahramanı canlandıracak.

Yönetmen koltuğunda Veli Çelik'in oturduğu, yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Sermet Yeşil, Ayça Erturan, Didem İnselel, Serhan Onat ve Berrin Arısoy gibi isimler yer alıyor.

Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan modern bir süper kahramanın mücadelesini anlatan 'Akıncı' yakında ATV'de.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'in bilim kurgu dizisinde başrol oynayacak! İşte Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusuKıvanç Tatlıtuğ, Netflix'in bilim kurgu dizisinde başrol oynayacak! İşte Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu
Gasp edilen Günnur Adıgüzel bakın kim çıktı?Gasp edilen Günnur Adıgüzel bakın kim çıktı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti

Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti

Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı

Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı

Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı

Mikrofonu açık unuttu, canlı yayında küfür etti!

Mikrofonu açık unuttu, canlı yayında küfür etti!

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yürekten teşekkür ediyorum

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yürekten teşekkür ediyorum

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Yasak Elma'da Yıldız ve Halit'e büyük şok!

Yasak Elma'da Yıldız ve Halit'e büyük şok!

Diğer Haberler

Ramo 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sibel ve Ramo barıştı mı? Ramo 16. son bölümde neler oldu?

Ramo 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sibel ve Ramo barıştı mı? Ramo 16. son bölümde neler oldu?

Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Alev Alev konusu ve oyuncu kadrosu

Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Alev Alev konusu ve oyuncu kadrosu

Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'in bilim kurgu dizisinde başrol oynayacak! İşte Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu

Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'in bilim kurgu dizisinde başrol oynayacak! İşte Bir Denizaltı Hikayesi dizisi konusu

Buket Aydın Jülide Ateş'e rakip oluyor! 'Mekanın sahibi geri geliyor'

Olay gönderme! İşte yeni projesi

Dominic West, The Crown 5. sezonda Prens Charles'ı canlandıracak

Öpüşme haberleriyle gündemdeydi! Müjdeyi verdi

Sefirin Kızı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar ve Nare'nin duygusal anları! Sefirin Kızı 24. son bölümde neler oldu?

Sefirin Kızı'nda yürek yakan veda!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.