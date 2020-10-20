Akıncı dizisinden ilk fragman yayınlandı! Akıncı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, ATV'de ekrana gelecek olan Akıncı dizisinde modern bir süper kahramanı canlandıracak.
Yönetmen koltuğunda Veli Çelik'in oturduğu, yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Sermet Yeşil, Ayça Erturan, Didem İnselel, Serhan Onat ve Berrin Arısoy gibi isimler yer alıyor.
Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan modern bir süper kahramanın mücadelesini anlatan 'Akıncı' yakında ATV'de.
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