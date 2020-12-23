Akıncı dizisinin yayın tarihi belli oldu! Ne zaman başlıyor?

atv’de izleyici ile buluşacak olan Akıncı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021’de saat 20.00’de izleyici ile buluşacak.

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.

Bugüne kadar yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve 1 Ocak 2021’de atv ekranlarında olacak Akıncı dizisinin proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini Veli Çelik ve yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp/NTC Medya üstleniyor.





